Neue ORF-Homevideo-Aktion „Wir bewegen Österreich“ startet am Sonntag mit „Fit bleiben mit den Stars!“

Um 17.25 Uhr in ORF 1 mit u. a. Assinger, Knauß, den Raichs, Goldberger und Hosp

Wien (OTS) - Das Coronavirus zwingt die Bevölkerung von den Sportstätten in die Wohnungen und Häuser. Wie man dennoch sportlich fit bleibt, möchte der ORF unter dem Motto „Wir bewegen Österreich“ zeigen. Dazu werden Homevideos gesucht, in denen Menschen jeden Alters vorzeigen, wie man sich auch in den eigenen vier Wänden kreativ sportlich betätigen kann. Videos im Querformat einfach auf video.ORF.at hochladen.

Das haben auch zahlreiche ORF-Sportstars getan – das Best-of davon zeigt ORF 1 unter dem Titel „Fit bleiben mit den Stars!“ erstmals am Sonntag, dem 22. März 2020, um 17.25 Uhr. Ihre Videos hochgeladen haben u. a. Armin Assinger, das Ehepaar Marlies und Benni Raich, Hans Knauß, Niki Hosp und Andi Goldberger. Geplant ist „Fit bleiben mit den Stars!“ dann wöchentlich an diesem Sendeplatz.

Mit allen anderen kreativen Homevideos geht es am Montag, dem 23. März, in den Medien des ORF los. ORF 1 zeigt diese im Rahmen der „ORF 1 Freistunde“, dem neuen Vormittagsprogramm für Schülerinnen und Schüler, sowie täglich ab 9.00 Uhr in ORF SPORT +.

Bewegung für zu Hause in ORF SPORT +

Der ORF-Sportsender ORF SPORT + widmet sich ab Montag, dem 23. März, intensiv dem Thema Bewegung bzw. Fitbleiben in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen. Auf dem Programm stehen dabei diverse Ausgaben des „Yoga-Magazins“, die „Wir bewegen Österreich“-Homevideos und eine weitere Fit-Serie, die Frühlings- bzw. Sommerfit machen soll.

Der Fahrplan

8.00 bis 9.00 Uhr: Yoga-Magazin

9.00 bis 9.15 Uhr: „Wir bewegen Österreich“-Homevideos von Sportlerinnen und Sportlern, Kindern und Verbänden

9.15 bis 9.30 Uhr: Fit-Serie

9.30 bis 11.00 Uhr: Yoga-Magazin

Wiederholungen der Sendungen von 9.00 bis 10.00 Uhr um 11.00 bzw. 19.00 Uhr.

