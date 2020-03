NEOS Wien fordert mehrsprachige Infos der Stadt Wien für alle Bevölkerungsgruppen

Informationsblätter in verschiedenen Sprachen für die Verteilung an wichtigen Plätzen und Organisationen

Wien (OTS) - „In derartigen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben, ist eine gute Kommunikation und Information enorm wichtig. Jede und jeder in dieser Stadt soll entsprechend über die Maßnahmen und Vorgaben der Bundesregierung Bescheid wissen, das heißt auch, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund nicht vernachlässigt werden dürfen. In der derzeitigen Situation ist es wichtig, dass wir alle Communities im gleichen Maße erreichen. Daher sollen die gängigen Maßnahmen und Anweisungen der Bundesregierung in den für Österreich wichtigsten Fremdsprachen einfach und verständlich kommuniziert werden. Wir fordern die Stadt Wien deshalb auf, eine mehrsprachige Informationsoffensive für alle Bevölkerungsgruppen zu starten. Nur so können wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen“, erklärt NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr.

Konkret sollen Informationsblätter in verschieden Sprachen erstellt und öffentlich sichtbar aufgehängt werden: am Eingang öffentlicher Einrichtungen, in den Gemeindebauten, bei stark frequentierten Öffi-Stationen, diversen Wohnheimen und Flüchtlingswohnhäusern. Zudem sollen sie digital den diversen Kulturvereinen, Hilfsorganisationen, NGOs, etc. für die weitere Verbreitung zur Verfügung gestellt werden.

