"BVDash", eine Software für Zusammenarbeit und Projektmanagement, wird während der Coronavirus- (COVID19-) Krise sechs Monate lang kostenlos zur Verfügung gestellt

Vancouver (ots/PRNewswire) - - Das in Vancouver, Britisch-Kolumbien ansässige Unternehmen BirdView Insight Inc. gibt heute bekannt, dass seine Software für Zusammenarbeit, Kommunikation und Projektmanagement, BVDash, für einen Abo-Zeitraum von sechs Monaten kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ziel der Aktion ist die Unterstützung von Organisationen in aller Welt, die von der aktuellen Coronavirus- (COVID19-) Krise betroffen sind. Bestehenden BVDash-Kunden ist es während dieser Zeit ohne weitere Kosten möglich, zusätzliche Projekte, Kunden, Produkte und Teammitglieder hinzuzufügen.

Bitte besuchen Sie die Webseite https://www.bvdash.com/covid-19-response, um sich für Ihr Konto zu registrieren.

Viele Firmen haben derzeit Schwierigkeiten. Falls Ihre Organisation von diesen außergewöhnlichen Umständen betroffen ist, ist BVDash bereit, Sie zu unterstützen. Das heute angekündigte Angebot wendet sich an Firmen jeglicher Größe bis hin zu Großunternehmen, an staatliche Behörden, an Nichtregierungsorganisationen und an gemeinnützige Organisationen - und gilt für eine unbegrenzte Zahl von Produkten, Projekten, Kunden und Nutzern. BVDash kann auf Desktops oder beliebigen Mobilgeräten wie z. B. Smartphones und Tablets genutzt werden. BVDash ist auf hohe Skalierbarkeit ausgelegt und kann mit einer beliebigen Menge von Projekten umgehen.

"Wir haben BVDash so entwickelt, dass es die Anforderungen großer Firmen mit zahlreichen Projekten erfüllen kann", so Leo Silva, Mitbegründer von BVDash. "Wir erkennen aber, dass auch viele kleinere Teams BVDash als wertvoll ansehen - wegen seinen intuitiven, einfach zu bedienenden Benutzeroberflächen; und Merkmalen, die man sonst in teureren Werkzeugen zur Zusammenarbeit findet."

Viele Firmen haben sich entweder schon entschieden, dezentral zu arbeiten, oder werden durch die heute ständig wechselnden Umstände dazu gezwungen sein. Die BVDash-Lösung für Zusammenarbeit ermöglicht es Teams, ihren Arbeitsfluss zu verschlanken - mit einer Zusammenarbeit in Echtzeit, um entweder im Büro oder dezentral beste Arbeit leisten zu können. Die Teammitglieder können ohne Weiteres Arbeitsdetails überprüfen, effizient Aufgaben bearbeiten und in Echtzeit über den Status der ihnen zugeordneten Aufgaben informieren.

BVDash ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Software, die für die Anforderungen einer breiten Palette von Branchen und Organisationen konzipiert wurde. Dank ihres intuitiven Designs können Teams wirkungsvoll zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Mehrad Golestani, Director of Business Development - Telefon: 1-800-763-5009, E-Mail: mehrad @ bvdash.com.