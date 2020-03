Internationaler Tag gegen Rassismus: Kein Ausnahmezustand für Zivilcourage!

18.090 Meldungen von Rassismus in den letzten 20 Jahren – jeder Fall einer zu viel

Wien (OTS) - Gerade in der aktuellen Ausnahmesituation zeigt sich, wie wichtig es ist, aufeinander zu schauen. Wie Menschen in Österreich zivilcouragiert handeln, beobachtet und dokumentiert ZARA inzwischen seit 20 Jahren. Die Daten zeigen, dass viele Menschen Ungerechtigkeiten und rassistisches Verhalten nicht einfach hinnehmen, sondern hinschauen und dagegen vorgehen: So kamen durchschnittlich zwei Drittel der Meldungen bei ZARA von Zeug*innen.

Rassistisches Denken und Handeln ist tief in allen Lebensbereichen in Österreich verankert, wie die 18.090 Meldungen von Rassismus, die zwischen 1999 und 2019 bei ZARA eingegangen sind, verdeutlichen. Sogar im aktuellen Ausnahmezustand werden zahlreiche Vorfälle gemeldet. Zusätzlich erleben wir gerade, dass mit rassistischen Aussagen Ängste in der Bevölkerung geschürt und Feindbilder geschaffen werden – unter anderem auf dem Rücken von Menschen, die auf der Flucht sind. ZARA bleibt auch jetzt, gemeinsam mit vielen Organisationen und Zivilpersonen, laut gegen solche rassistischen Vorgehensweisen: „Für Solidarität und Zivilcourage darf es keinen Ausnahmezustand geben. Wir können diese kritische Zeit nur gut meistern, wenn wir alle zusammenhalten. Dieses Virus unterteilt Menschen schließlich auch nicht in Kategorien wie Herkunft, Hautfarbe oder Religion, sondern stellt eine Gefahr für alle Menschen dar - weltweit“, so Dilber Dikme, Leiterin der ZARA Beratungsstellen.

In den ZARA Beratungsstellen treffen aktuell auch Meldungen zu rassistischen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ein: „Bleiben wir aufmerksam, auch im Internet“, unterstreicht Caroline Kerschbaumer, ZARA-Geschäftsführerin und empfiehlt: „Wenn Sie im Internet auf Rassismus und Hass stoßen, können Sie die Hassbotschaft bei ZARA melden. Schauen Sie hin, benennen Sie, was gerade passiert und sagen Sie klar, dass Sie damit nicht einverstanden sind. Machen Sie auf die Beratungsstelle #GegenHassimNetz aufmerksam, die kostenlos unterstützt. Niemand muss damit alleine sein.“ Die ZARA Beratungsstellen sind auch jetzt per Telefon oder Internet erreichbar – von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

+43 1 929 13 99

presse @ zara.or.at

www.zara.or.at

www.facebook.com/zara.or.at