KORREKTUR OTS0023: Faßmann: Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter unterstützen ab sofort die Notrufnummer Rat auf Draht

Wien (OTS) – „Seit Montag ist aufgrund der Corona Krise der Unterricht an Österreichs Schulen ausgesetzt. Somit entfällt auch das Einsatzgebiet der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die an Österreichs Schulen im Einsatz sind. Diese Kolleginnen und Kollegen werden nun in den nächsten Wochen die Notrufnummer Rat auf Draht unterstützen und vor allem entlasten. Wir gehen davon aus, dass die diversen Beratungsstellen in den nächsten Wochen stärker frequentiert sein werden, da es in den Familien in den nächsten Wochen durchaus auch zu belastenden Situationen kommen kann. Darum wollen wir diesbezügliche Unterstützungsangebote rasch und so gut es geht erweitern“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

Das Bildungsministerium und „Rat auf Draht“ sind überzeugt, dass es für zahlreiche Familien in dieser stressvollen Situation sehr hilfreich ist, hier ein kostenfreies, täglich verfügbares Beratungsangebot durch Fachexpertinnen und -experten zur Verfügung zu haben. Viele Beratungsstellen sind wegen der Corona-Krise bereits geschlossen. „Umso wichtiger ist es, hier online ein entsprechendes Angebot zu schaffen“, so der Minister.

Rat auf Draht ist seit mittlerweile 33 Jahren unter der Nummer 147 rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar. Die Beratung erfolgt durch ein Expertenteam und ist anonym und kostenlos. „Die Zahl der Anrufe ist in den letzten Tagen und Wochen enorm gestiegen. Deshalb freuen wir uns, dass es nun vonseiten der Schulpsychologinnen und –psychologen für Rat auf Draht im Chat-Bereich Unterstützung gibt“, sagt Rat auf Draht-Geschäftsführerin Nora Deinhammer.

Täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr beantworten die Kolleginnen und Kollegen nun Anfragen von Schülerinnen und Schülern sowie deren Bezugspersonen rund um das Thema Schule. Es werden auch spezielle Themen-Chats eingerichtet werden, etwa zu Fragen wie „Was hilft mir, um selbstbestimmt lernen zu können?“. Alle Infos dazu findet man auf www.rataufdraht.at/chat-beratung. Die entsprechenden Psycholog/innen und Sozialarbeiter/innen können dieser Arbeit problemlos von zuhause aus nachgehen. Sie müssen sich also nicht dem direkten Kontakt mit anderen Menschen aussetzen.

Zusätzlich zu diesem Angebot wird das BMBWF auch das telefonische Beratungsangebot der Schulpsychologie sowie die Beratungsstellen der psychologischen Studierendenberatung deutlich aufstocken. In den nächsten Wochen sind die Beratungsstellen auch abends und am Wochenende erreichbar, das Angebot wird in Kürze auch in anderen Sprachen verfügbar sein. Mehr Infos unter www.schulpsychologie.at/corona.

