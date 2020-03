HC Strache: Wir Politiker müssen gerade jetzt für unsere Bevölkerung da sein

Bürgermeisterkandidat der „Allianz für Österreich“ fordert umgehend weitreichende Maßnahmen. Unbürokratische Hilfe für alle ist jetzt das Gebot der Stunde.

Wien (OTS) - Von einer angeblichen Soforthilfe ist die Rede, dem sogenannten „Cash on the hand“, aber in Wahrheit weiß niemand Genaueres darüber, weder im Büro des Vizekanzlers, noch beim Finanzamt und auch nicht bei der Wirtschaftskammer. Obwohl die Regierung bis jetzt gut reagiert hat, muss man bei den drastischen Maßnahmen (wie der „freiwilligen“ Ausgangssperre, den staatlich vorgegebenen Betriebseinstellungen, den nunmehrigen Massenkündigungen, etc.) die Menschen sofort, lückenlos und professionell informieren. Die Hilfe muss unbürokratisch und umgehend geleistet werden, fordert HC Strache.

Strache weiter: Ich schlafe besser mit ein paar Milliarden Euro Schulden mehr, als mit zigtausend Betrieben in Insolvenz/Konkurs und hunderttausenden zusätzlichen Arbeitslosen. Der Kernpunkt unserer Regierung muss daher bleiben, Kündigungen zu vermeiden und Betriebe zu retten. Die sofortigen staatlichen Hilfsschritte müssen heißen:

1. Lohnübernahme durch den Staat

2. Zinslose Kredite an Unternehmen mit Staatshaftung

3. Aussetzung der Lohnnebenkosten

4. Übernahme der SV-Beträge/Krankenversicherung

5. Erlass der Mietkosten im sozialen Wohnbau

6. Rasch ein monatliches 1.000-Euro-Notgeld für alle neu arbeitslos gemeldeten Bürger

7. Aussetzen der monatlichen Kreditraten für Betriebe und Bürger

Rasche, unbürokratische und konkrete Hilfe durch die Regierung ist die einzige Hilfe die jetzt zählt, so Strache abschließend. Es darf nicht zugewartet oder mit Placebos operiert werden, welche unserem Land und den Menschen auf den Kopf fallen.

Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ

Roland Hofbauer

DAÖ Presse

+43 (0)1 4000 82224

roland.hofbauer @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at

Mobiltelefon: +43 (0)677 623 74 898