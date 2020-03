Weniger als 400 Schülerinnen und Schüler in den NÖ Schulen in Betreuung

LR Teschl-Hofmeister: „Danke an alle für den verantwortungsvollen Umgang mit der Krise“

St. Pölten (OTS/NLK) - Während an Niederösterreichs Schulen am Montag noch rund 2.000 Schülerinnen und Schüler betreut wurden, sind es aktuell nicht einmal mehr 400. „Es ist dies der Beweis dafür, dass die Menschen in Niederösterreich ihrer Verantwortung sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber voll und ganz nachkommen. Der Coronavirus hat uns alle vor völlig neue und ganz besondere Herausforderungen gestellt. Derart besondere Herausforderungen erfordern auch spezielle Maßnahmen, wie das Aussetzen des Unterrichts an unseren Schulen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang den Eltern, die diese Maßnahmen ernst nehmen, indem sie ihre Kinder zu Hause betreuen. Unser Dank gilt aber auch ganz besonders den Pädagoginnen und Pädagogen, die sowohl die Betreuung vor Ort in der Schule, wenn sie gebraucht wird, garantieren, aber auch den Unterricht von zu Hause aus ermöglichen und unterstützen“, erklären Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Die Situation rund um Covid-19 stelle auch das Bildungssystem vor völlig neue Herausforderungen. „Die Situation ist für uns alle neu und auch das Lernen von zu Hause aus ist sicherlich eine große Umstellung“, so Teschl-Hofmeister und Heuras. Aus diesem Grund sei es besonders wichtig, die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern nun nicht zu überfordern. „Wir empfehlen daher, dass der Tagesablauf des Kindes so gut wie möglich strukturiert wird. Der Lernstoff sollte in Anlehnung an einen Schultag aufgeteilt werden“, so Heuras und Teschl-Hofmeister.

„Unsere Pädagoginnen und Pädagogen stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Unser Ziel ist, dass kein einziger Schüler und keine einzige Schülerin in dieser schwierigen Zeit alleine gelassen wird. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen leisten in dieser herausfordernden Zeit gute Arbeit und dafür können wir ihnen gar nicht genug danken“, so Teschl-Hofmeister und Heuras abschließend.

