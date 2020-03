EANS-News: ams AG / ams bestätigt erwarteten Vollzug des Öffentlichen Angebots für OSRAM im 2. Quartal 2020 sowie Fortgang der Bezugsrechtsemission gemäß der publizierten Bestimmungen

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung

Premstaetten - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

ams bestätigt erwarteten Vollzug des Öffentlichen Angebots für OSRAM im 2. Quartal 2020 sowie Fortgang der Bezugsrechtsemission gemäß der publizierten Bestimmungen

Öffentliches Angebot für OSRAM wird nach Erwartung im 2. Quartal 2020 vollzogen, vorbehaltlich des Erhalts der noch erforderlichen behördlichen Genehmigungen

Bezugsrechtsemission schreitet gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020 publizierten Prospekts voran

Bestätigung der Erwartungen für das 1. Quartal 2020; finanzielle Performance wird durch belastbares Cash-Flow Profil und flexible Kostenbasis unterstützt

Premstätten, Österreich (19. März 2020) - ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht aktualisierte Informationen zur Übernahme von OSRAM Licht AG ("OSRAM") im Rahmen des Barübernahmeangebots ("Öffentliches Angebot") und der ordentlichen Kapitalerhöhung i.H.v. EUR 1,65 Mrd. zur teilweisen Finanzierung der Transaktion ("Bezugsrechtsemission").

ams bestätigt seine Erwartung, das Öffentliche Angebot im 2. Quartal 2020 zu vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betrifft den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In der Zwischenzeit hat ams seine direkte Beteiligung an OSRAM auf 23,4% erhöht. Diese Erhöhung wurde aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert und unterstreicht das klare Ziel von ams, das Öffentliche Angebot erfolgreich abzuschliessen und den Zusammenschluss von ams und OSRAM umzusetzen.

Die Bezugsrechtsemission schreitet gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020 publizierten Prospekts voran. Die Bezugsrechtsemission wurde vollumfänglich von einem Bankensyndikat übernommen, das aus denselben Banken besteht, die sich bereits verpflichtet haben, die Brückenfinanzierung für die Übernahme im Umfang von bis zu EUR 4,4 Mrd. bereit zu stellen. Dieses Bankensyndikat besteht aus UBS, HSBC, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Erste Group. ams hat sich somit alle notwendigen Finanzmittel für den Abschluss des Öffentlichen Angebotes gesichert.

ams ist seit Start der Bezugsrechtsemission im fortlaufenden Kontakt mit Investoren und hat positive Rückmeldungen von einer Reihe großer bestehender Aktionäre erhalten, die planen, ihre Bezugsrechte auszuüben, sowie von weiteren Investoren, die an der Bezugsrechtsemission teilnehmen möchten. Unterstützt durch die Zustimmungsquote von 99,6% der Aktionäre bei der ausserordentlichen Hauptversammlung im Januar 2020 wird die Bezugsrechtsemission eine langfristige, nachhaltige Kapitalstruktur ermöglichen, die mit dem kombinierten Geschäftsprofil von ams und OSRAM nach Abschluss der Transaktion im Einklang steht.

ams profitiert von einem belastbaren Cashflow-Profil und einer flexiblen Kostenbasis. In Kombination mit einer starken Liquiditätsposition gewährleistet dies die Flexibilität, um auf jegliche unmittelbaren Beeinträchtigungen aufgrund von Covid-19 reagieren zu können. Im Einklang mit der Presse­mitteilung vom 6. März 2020 bestätigt ams erneut seine finanziellen Erwartungen für das 1. Quartal 2020 mit einem Umsatz von USD 480-520 Millionen und einer bereinigten operativen (EBIT) Marge von 19-21%, während ams die Auswirkungen von Covid-19 auf seine Geschäftstätigkeit weiterhin aktiv beobachtet.

"Wir sind auf Basis unserer fortlaufenden Interaktion mit OSRAM zur Vorbereitung der Post-Merger-Integration mehr denn je von der offensichtlichen strategischen Logik und dem Wertschaffungspotenzial aus dem Zusammenschluss von ams und OSRAM überzeugt," sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Diese Logik bleibt von der aktuellen, durch Covid-19 bedingten Situation an Kapital- sowie Endmärkten unberührt. Wir erhalten weiter positive Rückmeldungen von unseren Aktionären hinsichtlich dieser strategischen Logik sowie der Kapitalerhöhung."

###

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.

Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.

Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG) oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Informationen könnten Aussagen über die ams und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern tätig sind, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG.

