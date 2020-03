Fachverband der gewerblichen Dienstleister begrüßt neues Kurzarbeitsmodell

Nunmehr auch für Arbeitskräfteüberlasser eine attraktive Alternative

Wien (OTS) - Das neue COVID-19 Kurzarbeitsmodell, das es nun auch für die ca. 2.200 gewerblichen Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen ermöglicht, geförderte Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter zu vereinbaren, stellt nun auch für die Zeitarbeitsbranche eine attraktive Alternative dar, um das Personal in dieser Krise weiter in Beschäftigung zu halten. Einige Branchenkollegen haben bereits erklärt, dass sie mit ihren MitarbeiterInnen Kurzarbeit vereinbaren möchten und von großflächen Personalfreistellungen Abstand nehmen möchten, erklärt Erich Pichorner, Bundesvorsitzendes der Personaldienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich.

Pichorner möchte auch noch weitere Branchenmitglieder motivieren, sich bei den Wirtschaftskammern, unter wko.at/corona oder den AMS-Stellen über das neue Kurzarbeitsmodell zu informieren, um dadurch eventuell nicht notwendige Personalfreistellungen zu verhindern.

Darüber hinaus hält Pichorner fest, dass in der derzeit angespannten Arbeitsmarktsituation die Zeitarbeitsbranche geradezu prädestiniert sei, das Problem von bestehenden Personalengpässen, die derzeit im Lebensmittelhandel oder anderen Branchen bestehen, mit dem bewährten und rechtssicheren Instrument der Arbeitskräfteüberlassung zu lösen.

Er habe daher auch schon Kontakt mit dem Kollektivvertragspartner aufgenommen, damit derartige Überlassungen auch durch notwendige Adaptierungen der kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen – für den Zeitraum der Krise befristet - attraktiviert werden können. Weiters wäre es auch sinnvoll, die Überlassung von Ärzten, medizinischem Personal und Pflegepersonal, ohne der derzeitigen Beschränkungen für drei bis sechs Monate temporär zu ermöglichen.(PWK109)

