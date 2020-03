Schnell und einfach den passenden Rechtsanwalt finden

Wien (OTS) - Das Ziel des Start-Ups „Advolist“ ist es Mandanten den perfekten Rechtsanwalt zu vermitteln und Ihnen so den rechtlichen Beistand zu verschaffen, welchen sie sich wünschen.



Die Anzahl der Rechtsanwälte in Österreich hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt und die Bedeutung des Internets wächst bei der Suche nach dem passenden Anwalt immer mehr. Genau wie in allen anderen Branchen, verlagert sich die Suche nach Rechtsanwälten in den Online-Bereich.

Diese Entwicklung bringt einige Vorteile mit sich, erschwert jedoch auch Mandanten sich einen Überblick über die Rechtsberater zu verschaffen. Menschen mit Rechtsproblemen wissen oft nicht wie man versierte Juristen mit entsprechender Erfahrung im gewünschten Rechtsgebiet finden kann. Advolist, das neue Tool zur Rechtsanwaltssuche, setzt genau hier an und erleichtert Mandanten die gezielte Suche nach dem perfekten Rechtsanwalt.

Um welches Rechtsgebiet handelt es sich?

Die Anzahl der Gesetze und Normen wächst stetig. Somit ist es fast unmöglich, dass ein einziger Rechtsanwalt in jedem Rechtsgebiet gleich viel Erfahrung und „Know-How“ mit sich bringt. Mit der Advolist Rechtsanwaltssuche können Mandanten gezielt Spezialisten zur jeweiligen Rechtsmaterie finden. Außerdem können Anwaltssuchende von den Bewertungen anderer Mandanten profitieren.

Passen die zwischenmenschlichen Verhältnisse?

Je nach Komplexität des Falls, kann sich eine Zusammenarbeit auf juristischer Ebene auch über mehrere Jahre hinziehen. Bei einem kostenlosen Erstgespräch, welches von vielen Anwälten angeboten wird, ist nicht nur auf die fachliche Kompetenz, sondern auch das zwischenmenschliche Verhältnis und auf gegenseitige Sympathie zu achten.

Auch Fremdsprachen spielen bei der Rechtsanwaltssuche eine immer größere Rolle. Neben Englisch wächst auch die Bedeutung von anderen gesprochenen Sprachen für viele Mandanten immer mehr. Auch hier will das Start-Up „Advolist“ ansetzen und gliedert seine Partner-Anwälte nach gesprochenen Fremdsprachen.



Advolist – Schnell und einfach zum passenden Rechtsanwalt

