DPD Austria führt ab sofort kontaktlose Paketzustellung ein

D PD stellt weiterhin flächendeckend zu, wo behördlich erlaubt

Sicherheit für Empfänger und Zusteller im Vordergrund

Deutliche Rückgänge im B2B-Versandvolumen – B2C steigt stark

Für DPD Austria steht die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle. Österreichs führender privater Paketdienst* führt daher ab sofort die kontaktlose Paketzustellung ein, um die Sicherheit für alle Beteiligten bei der Paketübergabe zu gewährleisten und gleichzeitig den Versorgungauftrag in Österreich zu erfüllen.

„Für uns als Paketdienstleister stellt die aktuelle Situation eine enorme Herausforderung dar, die wir aber gut meistern. Wir sind uns unserer Rolle als wichtiger Teil der kritischen Infrastruktur und damit unseres Versorgungsauftrags bewusst. Abgesehen von den Liefersperren, stellen wir flächendeckend zu“, so Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria.

Persönliche Übernahme – mit Abstand und ohne Unterschrift

Der Empfang eines Pakets wird ab sofort vom DPD Paketzusteller selbst bestätigt. Das Paket wird in Anwesenheit des Empfängers – Mindestabstand ein Meter – abgestellt, der Name der übernehmenden Person erfasst und im Unterschriftenfeld vom Zusteller abgezeichnet. Damit gilt das Paket als erfolgreich zugestellt. „So verhindern wir, dass Handscanner und Stifte durch mehrere Hände wandern“, erklärt Rainer Schwarz diese Maßnahme.

Die Helden der Stunde: unsere Zusteller

„Den Fahrerinnen und Fahrern gebühre derzeit ein ganz besonderer Dank“, meint der DPD Geschäftsführer. „Sie leisten einen großartigen Einsatz. Umso mehr müssen wir auf ihre Gesundheit achten und auch auf jene unserer Kunden. Wir stellen daher mit sofortiger Wirkung auf eine kontaktlose Zustellung um.“ so Schwarz zu der Maßnahme. „Sorgen machen wir uns auch um die derzeitige Grenzsituation, da besonders im Osten Österreichs viele Zustellerinnen und Zusteller aus den Nachbarländern kommen. Sind die Grenzen gesperrt, können sie nicht an ihren Arbeitsplatz in Österreich kommen“, zeigt Rainer Schwarz die Situation auf.

B2B-Mengen sinken und B2C-Pakete werden mehr

„Wir sehen bereits, dass der B2B-Versand deutlich weniger wird. Bei manchen Kunden beobachten wir einen Mengenrückgang von bis zu 50 Prozent. Im Gegensatz dazu steigen die B2C-Zustellungen. Kunden in der Lebensmittelbranche, wie beispielsweise myproduct.at, eine Vertriebsplattform für regionale Kleinproduzenten in Österreich, verzeichnen eine Verzehnfachung der Bestellungen“, erklärt Schwarz die aktuelle Entwicklung.

Eigenes Infoportal für Kunden auf www.dpd.at

DPD Austria hat auf der Unternehmenswebsite www.dpd.at einen eigenen Infobereich eingerichtet, wo Versender und Empfänger alle Infos rund um das Thema COVID-19, z.B. aktuelle Liefersperrgebiete, finden können: https://www.dpd.com/at/de/support/kontakt/coronavirus/

Zum Schluss noch ein Appell von Rainer Schwarz an alle Kunden: „Bitte nutzen Sie die Option der Abstellgenehmigung für Ihre Pakete. So unterstützen Sie uns dabei, die Pakete schnell und kontaktlos zustellen zu können. Zu unser aller Sicherheit.“

Abstellgenehmigungen können einfach und schnell unter https://www.mydpd.at/asg erteilt werden.

*KEP Radar, Februar 2020

Über DPD Austria

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst und Teil der DPDgroup, dem zweitgrößten internationalen Paketdienstleister in Europa. 1988 als erster privater Paketdienst (damals APS-Austria Paket System) gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führenden Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. DPD Austria bietet ein erstklassiges Leistungsspektrum für die nationale und internationale Paketdistribution. Österreichweit sind rund 1.700 LogistikexpertInnen für DPD tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Transportflotte von 1.200 Fahrzeugen, die im Jahr 2019 mehr als 52 Millionen Pakete beförderten. Das DPD Pickup Paketshop Netzwerk umfasst mittlerweile 1.500 Paketannahme und -abholstellen in ganz Österreich. Durch innovative Technologien, lokales Know-how und erstklassigen Kundenservice bietet DPD bestmögliche Paketdienstleistungen für Versender und Empfänger. Als Teil der DPDgroup kann DPD Austria auf das stärkste Straßennetzwerk Europas zurückgreifen, hat Zugang zu rund 46.000 Pickup Paketshops in ganz Europa und bietet eine Zustellung in 230 Länder/Territorien weltweit an. In diesem Netzwerk arbeiten 77.000 VersandexpertInnen um täglich mehr als 5,3 Millionen Pakete zu bewegen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.dpd.at

Bildmaterial zum Download finden Sie HIER. Alle Fotos: Copyright DPD Austria

