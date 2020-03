FPÖ – Schnedlitz: Baustellen müssen sofort eingestellt werden

Wien (OTS) - Immer wieder erhält die FPÖ Zusendungen von Bauarbeitern, die weiter auf den diversen Baustellen arbeiten müssen und Angst haben, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, weil am Bau nicht immer die notwendigen Sicherheitsabstände eingehalten werden können. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz fordert daher die sofortige Einstellung von Großbaustellen durch einen Erlass der Bundesregierung: „Sämtliche Bauarbeiten, die keine systemerhaltende Wirkung haben, sollten sofort eingestellt bzw. auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden. Die Arbeiter können im Falle einer Infektion durch An- und Abreise zusätzlich das Corona-Virus verbreiten. Zuhause sind dadurch auch die Ehepartner und gegebenenfalls Kinder in Gefahr, sich anzustecken.“

