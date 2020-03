Sima: Wiens Parkanlagen bleiben offen, Spielplätze nach Vorgaben des Bundes seit Montag geschlossen

Wien (OTS) - Die für Wiens Parkanlagen und Spielplätze zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima stellt angesichts zahlreicher Anfragen klar: Wiens Parkanlagen und Grünflächen bleiben offen, Spielplätze wurden nach Vorgaben des Bundes bereits am Montag geschlossen. Auf Spielplätzen sind Kinder auf engerem Raum zusammen, in den Grünflächen ist es einfacher, den nötigen Abstand zu anderen Menschen zu halten. Sima appelliert erneut an die Wienerinnen und Wiener, sich an die Vorgaben zu halten, zu Hause zu bleiben: „Aber klar ist, irgendwann muss jeder kurz raus und anders als am Land, haben die meisten Wienerinnen und Wiener kein Haus mit Garten und müssen zum Kurz-Auslüften in den Park, das ist auch weiterhin möglich - unter Einhaltung der Vorgaben." Sprich: Alleine oder mit jenen Menschen, mit denen man im Haushalt lebt, unter Einhaltung des Abstands zu anderen Menschen. Wiens Grillplätze sind geschlossen. In der Millionenstadt Wien gibt es rund 1.000 Parks und ausgedehnte Grünflächen und Großerholungsgebiete wie die Lobau, den Grünen Prater, die Donauinsel, den Lainzer Tiergarten oder die Steinhofgründe.

