NEOS Wien/Wiederkehr: Klarstellung zu Taxi-Gutscheinen notwendig

Christoph Wiederkehr: „Aufruf zum Ausflug mit dem Taxi für ältere Menschen gefährlich!“

Wien (OTS) - Verwundert reagiert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr auf die Begründung von Bürgermeister Ludwig, älteren Menschen Taxi-Gutscheine zu schenken: „Angesichts der derzeitigen Lage ist es ein falsches Signal, ältere Menschen mit einem Gutschein zu Ausflügen im Taxi zu motivieren. Denn ältere Menschen sind durch den Coronavirus besonders gefährdet“, so Wiederkehr, der an den Bürgermeister appelliert: „Wir sind alle dazu angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben. Gerade um die älteren Mitmenschen zu schützen. Hier muss der Bürgermeister mit der gleichen Stimme sprechen wie der Gesundheitsminister, sonst führt das zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu