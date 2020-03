Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 20.3.: „Arbeiten in Jogginghose“

Wien (OTS) - Das Leben in Zeiten des Coronavirus ist Thema des von Clara Peterlik und Verena Sophie Maier gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 20. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus haben die Arbeitswelt grundlegend verändert. Vergangene Woche waren so viele Menschen wie noch nie im Homeoffice. Bisher hat nur ein Viertel der Österreicher/innen teilweise von zu Hause gearbeitet. In „Saldo“ berichten Betroffene von ihren Erfahrungen, der Arbeitspsychologe Christian Korunka ordnet diese ein. Außerdem: der Dresscode für zu Hause, Internet-Kapazitäten und wieso das gut für das Klima sein könnte.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at