Heute 14:00 Uhr Livestream-Sprechstunde mit Gesundheitsminister Rudi Anschober

Wien (OTS/BMSGPK) - Gesundheitsminister Rudi Anschober ist ab sofort regelmäßig per Social Media Livestream für die Bürgerinnen und Bürger persönlich erreichbar. In einer „Video-Sprechstunde“ wird der Gesundheitsminister u.a. über die aktuelle Corona-Lage informieren, Nachbarschaftsinitiativen vorstellen, praktische Tipps geben und mit den Österreicherinnen und Österreichern direkt in Kontakt treten. Bürger*innen können Fragen via Email sprechstunde@sozialministerium.at einsenden, die zu Themenbündel zusammengefasst und beantwortet werden.****

„Mir ist wichtig, gerade in diesen herausfordernden Zeiten direkt für die Österreicherinnen und Österreicher persönlich da zu sein. Die Video-Sprechstunde soll den Abstand, der jetzt nötig ist, ein wenig verringern und den gemeinsamen Zusammenhalt stärken. Ich will mich jetzt auch jenen praktischen Themen widmen, die für die Bürgerinnen und Bürgern wirklich wichtig sind“, Gesundheitsminister Rudi Anschober über die Intention des neuen Serviceangebots.

Die heutige Vide-Sprech-Stunde startet um 14:00 Uhr

Der Livestream ist auf https://www.facebook.com/rudianschober und https://www.facebook.com/sozialministerium erreichbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mag.a (FH) Katharina Häckel-Schinkinger, MBA

Pressereferentin

+43-1-71100-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at