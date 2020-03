FPÖ – Ecker: Ältere Generation muss mit Vernunft und Hausverstand agieren

FPÖ-Seniorenring-Bundesobmann Thomas Richler appelliert an Senioren, daheim zu bleiben

Wien (OTS) - Die freiheitliche Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker und der Bundesobmann des FPÖ-Seniorenrings Thomas Richler wandten sich heute an die ältere Generation in Österreich: „Bitte bleiben Sie zu Hause, reduzieren Sie im Interesse Ihrer Gesundheit die direkten Sozialkontakte. Gemeinsam müssen wir mit Vernunft und Hausverstand in der derzeitigen Corona-Krise walten. In den letzten Tagen mehrten sich die Berichte, dass vor allem ältere Menschen weiterhin selbst ihre Einkäufe erledigen, sich somit in Gefahr bringen. Telefonieren Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden, aber bitte bleiben Sie zu Hause!“

„Je mehr Menschen den Anweisungen folgen, umso eher kann es uns gelingen, die Ausbreitung der Pandemie zu verzögern. Die Entscheidung, sich nicht selbst in gesundheitliche Gefahr zu begeben, ist mit Sicherheit auch gelebte Solidarität gegenüber all jenen, die im medizinischen Bereich, in der Lebensmittelbranche oder aber in den Apotheken für uns alle weiterhin die Versorgungssicherheit aufrechterhalten“, hob Ecker hervor.

„In vielen Orten im ganzen Land kümmern sich dankenswerterweise immer mehr "Ehrenamtliche", auch um betroffene Personen und vor allem um die ältere Generation. Sie erledigen für diese notwendige Einkäufe und Versorgungswege. Nehmen Sie diese Unterstützung an“, danken Ecker und Richler den zahlreichen Initiativen, die deutlich machen, dass Österreich in dieser schwierigen Zeit zusammenhält.

