„Stöckl live“ beantwortet Fragen und gibt Informationen zum Coronavirus

Am 20. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit knapp einer Woche ist Österreich aufgrund der Corona-Pandemie im Ausnahmezustand: Leere Straßen, geschlossene Geschäfte, das öffentliche Leben ist weitgehend lahmgelegt. Die Menschen sind dazu aufgerufen, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Wie geht es den Menschen zu Hause, wie gestalten sie jetzt ihren Alltag, wer kümmert sich um die Bedürfnisse der Alten und Kranken, die es besonders zu schützen gilt?

„Stöckl live“ hat Menschen im ganzen Land dazu befragt, was derzeit ihre größten Ängste sind und was wiederum Anlass zur Hoffnung gibt. Prominente wie Sepp Forcher sind live zugeschaltet und erzählen über ihren Umgang mit dieser speziellen Ausnahmesituation. Sie wollen Mut machen, damit wir diese Zeit gemeinsam gut überstehen.

In Barbara Stöckls Live-Sendung liefern am Freitag, dem 20. März 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 Immunologin Ursula Wiedermann-Schmidt und Gerald Gartlehner, Professor für Evidenzbasierte Medizin, die aktuellen Informationen zur Viruserkrankung COVID-19. Über Mythen und Fakten zum Thema Hygiene spricht Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, zum Thema Pflege sind Caritas-Präsident Michael Landau und die Leiterin der sozialen Dienste, Monika Wild vom Roten Kreuz, zu Gast. „Bewusst gesund“-Leiter Prof. Siegfried Meryn und Notfallpsychologin Petra Erasin beantworten Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer und geben außerdem Tipps, wie wir jetzt gut aufeinander schauen können und was jede/r für sich selbst tun kann, um physisch und psychisch fit zu bleiben.

