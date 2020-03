Schwarz zu „Offensive häusliche Gewalt“: Häusliche Gewalt gegenüber Frauen hat zu keinem Zeitpunkt Platz in unserer Gesellschaft

Schwarz unterstützt Offensive von Frauenministerin Raab zum Schutz von Frauen

Wien (OTS) - Die stellvertretende Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, zeigt sich erfreut über die von Frauenministerin Susanne Raab gestartete „Offensive gegen häusliche Gewalt“: „Häusliche Gewalt hat zu keinem Zeitpunkt Platz in unserer Gesellschaft. In der aktuellen Situation muss aber mehr denn je Augenmerk auf den Schutz von Frauen vor Übergriffen gelegt werden“, betont Schwarz. „Mit dem finanziellen und personellen Ausbau von Online-Beratungen und Informationsmöglichkeiten stellt Bundesministerin Raab umfassende Hilfe für gewaltbedrohte Frauen bereit. Das zeigt, dass die Bundesregierung trotz der aktuellen gesamtgesellschaftlich schwierigen Situation, Einzelschicksalen nach wie vor große Bedeutung beimisst“, erklärt die stellvertretende VP-Generalsekretärin.

„Das Coronavirus hat die gesamte Gesellschaft in eine Ausnahmesituation versetzt. Die Menschen sind gefordert, ihre sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen“, so Schwarz. Die aktuelle Ausnahmesituation sei aber kein Freibrief für psychische oder physische Übergriffe im eigenen Wohnzimmer: „Es wäre gerade jetzt unverantwortlich, Risikofaktoren des häuslichen Zusammenlebens nicht zu berücksichtigen. Weniger soziale Interaktion und häusliche Isolation stellen die Menschen vor Ausnahmesituationen, die die Gefahr häuslicher Gewalt steigen lassen“, so Schwarz.

In Österreich sei jede fünfte Frau von psychischer oder physischer Gewalt betroffen. „Umso wichtiger ist es, dass sich keine Frau in Österreich alleine gelassen fühlt. Ein Dank gilt Frauenministerin Susanne Raab für den Start der „Offensive häusliche Gewalt.“ Denn klar ist: Häusliche Isolation ist kein rechtsfreier Raum“, schließt Schwarz.

