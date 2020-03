Ab sofort kostenloses mobiles Festnetz für Homeoffice

Kommunikationsspezialist UNICOPE hilft allen Unternehmen

Neumarkt, am 19. März 2020 (OTS) - Das Alltagsleben inmitten des Corona-Virus erfordert Solidarität und innovative Lösungen. UNICOPE, der Spezialist für cloudbasierte Kommunikationslösungen, stellt daher ab sofort allen Unternehmen kostenlos mobiles Festnetz für Homeoffice zur Verfügung. Vor allem KMU, die bisher über keine Homeoffice-Lösungen verfügen bzw. etabliert haben, profitieren davon wesentlich. Angeboten werden Apps für iOS und Android sowie Softphones für Windows-PC.

„Wir müssen jetzt jene Unternehmen unterstützen, die ihren Mitarbeitern bisher noch keine Homeoffice-Arbeitsplätze zur Verfügung stellen konnten. Wir haben ein Hilfspaket geschnürt, um möglichst vielen Menschen die Arbeit von zu Hause optimal zu ermöglichen. UNICOPE greift dabei auf jahrelange Erfahrungen mit dynamischen Homeoffice-Lösungen zurück“, sagt Johannes Marschner, CEO der UNICOPE GmbH.

Angeboten werden Apps für iOS und Android sowie Softphone-Clients für Windows PC’s. Die Anwendungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. „Die Kunden zahlen lediglich die Gesprächsgebühren, wobei interne Gespräche natürlich kostenlos sind“, erklärt Johannes Marschner. Die vorhandenen Firmennummern können dabei ohne Probleme weitergeleitet werden, sodass die Mitarbeiter mit ihren gewohnten Durchwahlen zusammenarbeiten können. Auch durch den Instant-Messaging Service und die Möglichkeit von Telefonkonferenzen und Desktop-Sharing sind die Mitarbeiter im Homeoffice perfekt in die Unternehmenskommunikation eingebunden.

„Wir verdienen mit dieser Initiative nichts – im Gegenteil. Aber als Kommunikations-Unternehmen sehe ich uns hier in der Pflicht, die Wirtschaft in diesen Zeiten so gut es geht zu unterstützen“, so Marschner. UNICOPE hofft, so einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der österreichischen Betriebe zu leisten.



Über UNICOPE

UNICOPE ist Technologieführer und Pionier im Bereich Telefonie und Unified Communications. Als Spezialist für cloudbasierte Kommunikationslösungen hat sich UNICOPE der Integration von Telefonsystemen in IT-Umgebungen verschrieben. Mit der neuesten Entwicklung „mobiles Festnetz“ entspricht UNICOPE den vielseitigen Anforderungen heutiger und zukünftiger Unternehmenskommunikation. Die voll skalierbare Anwendung ermöglicht eine Konvergenz von Festnetz und Mobilfunknetz, womit die Technologie nahtlos in die Business-Prozesse integrierbar ist. UNICOPE hat seine Unternehmenszentrale in Salzburg und ist mit über 50 Mitarbeitern an weiteren Standorten in Wien, Deutschland und der Schweiz präsent. Mehr Infos auf www.mobilesFestnetz.com.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Bernhard Mayrhofer

Head of Marketing



t +43 5 06216-6140

bernhard.mayrhofer @ unicope.com



UNICOPE GmbH

Pfongauer Straße 67

A-5202 Neumarkt am Wallersee



oder



Mag. Julia Kent

SENIOR CONSULTANT



t +43 1 890 04 29 – 26

m +43 664 246 90 55

julia.kent @ minc.at



Milestones in Communication

Alser Straße 32/19, A-1090 Wien