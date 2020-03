„Bewusst gesund“ über COVID-19 – die wichtigsten Fakten

Am 21. März um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 21. März 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

COVID-19 – die wichtigsten Fakten

Sozialkontakte meiden, um Ansteckungen zu verhindern – das gilt für alle. Oberstes Gebot ist es aber für ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Denn SARS-CoV-2 verbreitet sich sehr leicht, selbst wenn es noch keine Symptome auslöst. Durch diese Wirkungsweise hält sich das Virus lange und die Pandemie bricht nicht von selbst zusammen. Wer eine Infektion überstanden hat, gilt als immun. Derzeit rechnen Wissenschafter/innen nicht mit einer Wiederansteckung und auch eine Infektion über Oberflächen wird als unwahrscheinlich angesehen.

So schützt man die Atemwege

Das Coronavirus wird über Tröpfcheninfektion übertragen und setzt sich in Atemwegen fest, daher zählen Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen wie COPD, chronischer Bronchitis oder Asthma zur Risikogruppe. Was jede/r vorbeugend tun kann, um die Lunge zu stärken und fit zu halten, zeigt Atemphysiotherapeutin Claudia Poweleit.

Umgang mit der Krise

Jeden Tag hört man derzeit in den Nachrichten steigende Zahlen von Neuinfizierten und auch Toten. Das macht vielen Menschen Angst und der Bedarf sich mitzuteilen und auszutauschen ist groß. Viele nützen dafür moderne Kommunikationsmöglichkeiten, schicken Fotos und Videos. Dennoch bleibt gerade für ältere Menschen das Telefon der einzige Kontakt zur Außenwelt. Dazu ist Antonia Kesselring von der Telefonseelsorge zu Gast in „Bewusst gesund“.

So stärkt man das Immunsystem

In dieser Zeit ist es besonders wichtig, auf die eigene Gesundheit zu schauen, nicht nur was die Hygiene und allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen anbelangt. Man kann auch das Immunsystem wirkungsvoll unterstützen, zum Beispiel mit der richtigen Ernährung. Den Darm gesund zu halten ist gerade auch in Zeiten wie diesen wichtig. Denn 70 Prozent aller Abwehrzellen des Körpers sitzen im Darm. Er bildet mit seiner riesigen Fläche das Zentrum des Immunsystems.

„Bewusst gesund“ entscheiden

Wir leben in eine Welt der schnellen Nachrichten, aber fundiert informiert sind wir deshalb noch lange nicht. Beim Thema Gesundheit halten sich generell viele Falschmeldungen und Mythen. Ihnen wird Prof. Siegfried Meryn künftig einmal im Monat auf den Grund gehen.

