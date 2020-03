PALLAS CAPITAL und BENDURA starten gemeinsamen Immobilienfinanzierungs-Fonds

Wien (OTS) - Die BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG ist eine 100% Tochter der BENDURA BANK AG und spezialisiert auf die Gründung und Verwaltung regulierter Investmentfonds nach Liechtensteinischem Recht. Dieses Know-how ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, um den Investoren perfekte Lösungen nach AIFMG mit dem Status als Sondervermögen zu bieten.

PALLAS CAPITAL nützt genau diese Expertise von BENDURA für den soeben gegründeten Fonds „PALLAS CAPITAL HIGH YIELD R.E. SICAV“, der ab sofort aktiv ist und sich an professionelle Anleger bzw. weitere zulässige Anleger richtet. Der Fonds wird Projektentwicklern im EURO-Raum Mezzaninkapital zur Verfügung stellen und gleichzeitig eine nachhaltig rendite-orientierte Strategie für Investoren bieten.

PALLAS CAPITAL bringt als Fachberaterin des Fonds jahrelange Erfahrungen in der Strukturierung von Immobilien Deals in diese Kooperation ein. In der aktuellen Marktlage sind der flexible Abruf von Kapital und die Sicherstellung ausreichender Liquidität wesentlich für die Immobilienbranche. Das Team rund um Florian Koschat und Helmut Kogler hat bereits eine Pipeline an neuen Projekten und freut sich auf diese neue Herausforderung.

