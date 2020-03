Raiffeisen Immobilien bietet geführte Online-Besichtigungen

Neuer Service für Wohnungssuchende

Gerade jetzt wo die Menschen das Haus nicht verlassen dürfen bietet die moderne 360° Technik eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich auch online über die Wunsch-Immobilie zu informieren. Peter Weinberger, Sprecher Raiffeisen Immobilien Österreich

Wien (OTS) - Die Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus erschweren auch die Immobiliensuche. Wer das Haus nicht verlassen darf kann auch keine neue Wohnung oder ein neues Haus besichtigen. Was aber tun wenn man dringend eine neues Zuhause sucht und keine Zeit verlieren möchte? Die Raiffeisen Immobilien Gruppe, Österreichs größte Verbundmakler-Organisation, bietet ab sofort ein neues Service als Antwort auf die Corona-Krise: Wie schon bisher können Interessenten ausgewählte Immobilien auf www.raiffeisen-immobilien.at mittels 360° Touren online besichtigen. Neu ist die Möglichkeit, sich auf Wunsch von einem Raiffeisen Makler telefonisch durch die Online-Tour führen zu lassen. Die Makler beantworten dabei sämtliche Fragen zum Objekt, ganz wie bei einer „echten“ Besichtigung.

Online besichtigen in der „virenfreien Zone“

„Gerade jetzt wo die Menschen das Haus nicht verlassen dürfen bietet die moderne 360° Technik eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich auch online über die Wunsch-Immobilie zu informieren." erläutern die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger und Mag. Nikolaus Lallitsch.

Aktuell können auf www.raiffeisen-immobilien.at bereits mehr als 140 Immobilien online und damit „virensicher“ besichtigt werden. Sie sind in der Trefferliste am runden 360°-Symbol erkenntlich. In den nächsten Tagen soll der Service noch weiter ausgebaut werden. Geführte Online-Touren können telefonisch direkt mit dem zuständigen Makler vereinbart werden. Die Kontaktdaten findet man beim jeweiligen Wunsch-Objekt.

360° Online Besichtigungen hier ansehen

