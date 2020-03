Anja Kling: "Mit dem Alter hat sich meine Einstellung zum Heiraten verändert" (FOTO)

Hamburg (ots) - Am Sonntag feiert die Schauspielerin ihren 50. Geburtstag und nimmt das zum Anlass, mit GALA (Heft 13/2020, ab heute im Handel) über das Älterwerden zu sprechen. Eine Sache, die sie heute anders sieht als früher, ist die Liebe. Mit dem Vater ihrer beiden Kinder war sie 20 Jahre ohne Trauschein zusammen. Den Wunsch zu heiraten verspürte sie erstmals vor zwei Jahren. Da gab sie ihrem Freund Oliver Haas, der als Oberbeleuchter beim Film arbeitet, das Jawort. "Die ganze Einstellung zum Heiraten hat sich einfach verändert, und das hat tatsächlich mit dem Alter zu tun", so Kling. "In der zweiten Lebenshälfte denkt man einfach anders über solche Dinge. Und als mir Oliver den Antrag gemacht hat, habe ich 'Ja' gesagt."

Romantik und große Gefühle sind keine Frage des Alters. Das ist für Anja Kling sowieso klar. Sie erzählt, dass sie so verliebt sei wie lange nicht. "Ich habe mich immer sehr schwer getan mit dem Verlieben. Ich hatte nur selten diese flatternden Schmetterlinge in meinem Bauch, und deswegen bin ich heute überaus glücklich und dankbar, dass ich das erleben durfte und darf."

