Corona-Gesetz: AK Niederösterreich-Beratung auch am Wochenende!

Präsident Wieser: „Haben Kapazitäten für diese Ausnahmesituation sicher gestellt“

St. Pölten (OTS) - Die AK Niederösterreich steht angesichts der aktuellen Lage ihren Mitgliedern auch am kommenden Wochenende für arbeits- und sozialrechtliche Fragen zur Verfügung. Konkret ist die Hotline (Tel.: 05 7171 22000, Mail: beratung@aknoe.at ) diesen Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Seit Inkrafttreten der Corona-Gesetze am Montag dieser Woche wurden bei der AK Niederösterreich nicht weniger als 6.698 Anfragen entgegengenommen und behandelt. Es gibt derzeit vier mal mehr Anfragen von den ArbeitnehmerInnen als üblich. „Da der Informationsbedarf der Mitglieder weiterhin sehr hoch ist, weitet die AK Niederösterreich ihr Beratungsangebot auch auf das kommende Wochenende aus“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Konkret stehen die ExpertInnen für arbeits- und sozialrechtliche Fragen am Samstag, dem 21. März und Sonntag, dem 22. März von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung.

