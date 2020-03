Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe startet nun eine Lernbegleitung in Salzburg

Überwältigende Hilfsbereitschaft in Salzburg in Zeiten von Corona

Salzburg (OTS) - Im Rahmen des Projekts #Salzburggehörtzusammen haben sich über 700 Freiwillige gemeldet, die ihren NachbarInnen in Form von Einkäufen helfen möchten und im Projekt des Diakoniewerks, der Stadt Salzburg, den Bewohnerservicestellen und der ÖH-Vertretungen in Salzburg (ÖH Uni Salzburg, ÖH PH Salzburg, ÖH Mozarteum, ÖH FH Salzburg) dabei sind. Eine neue Angebots-Säule richtet sich nun explizit an Schüler, die eine Lernbegleitung per Videotelefonie benötigen.

"Die vielen Anmeldungen freuen uns unglaublich und nur diese großartige Rückmeldung ermöglicht es uns, das Angebot nun zu erweitern. In Form einer Lernbegleitung wollen wir einerseits die Zielgruppe für Unterstützung auf Schüler und Schülerinnen erweitern und gleichzeitig auch ein ortsunabhängiges Angebot schaffen. Helfen kann man von überall; auch jene Studierenden, die in andere Länder oder Bundesländer heimgefahren sind", erläutert Maximilian Wagner vom Vorsitzteam der Hochschulvertretung an der PH Salzburg.

"Durch den ausgesetzten Schulunterricht hat sich der Ort des Lernens von der Schule in die eigenen vier Wände zu Hause verlagert. Diese Umstellung hat dafür gesorgt, dass nicht jeder Schüler beim Lernen eine Begleitung hat oder Rückmeldungen bekommt - das ist eine große Herausforderung", ergänzt Juliana Naglmayr, Vorsitzteam der Hochschulvertretung an der PH Salzburg.

Dieses zusätzliche Angebot startet ab sofort;

interessierte Eltern/Schüler können sich per Mail an lernbegleitung @ lehramt-salzburg.at oder über unser Formular www.lehramt-salzburg.at/lernbegleitung melden.

Freiwillige können sich sowohl für die Nachbarschaftshilfe als auch die Lernbegleitung unter www.lehramt-salzburg.at/nachbarschaftshilfe anmelden.

Rückfragen & Kontakt:

Hochschulvertretung der Pädagogischen Hochschule Salzburg

Maximilian Wagner

2. stv. Vorsitzender

0677 62330986

vorsitz-hv @ phsalzburg.ac.at

www.oeh-phsalzburg.at