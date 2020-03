LKs NÖ und Wien starten Online-Plattform für Arbeitskräftevermittlung

Betriebe, die Hilfe benötigen, und tatkräftige Unterstützer finden zusammen

St. Pölten (OTS) - Damit die Lebensmittelversorgung sichergestellt ist und bleibt, müssen alle jetzt notwendigen Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft zeitgerecht durchgeführt werden. Die Landwirtschaftskammern NÖ und Wien haben in Abstimmung mit den Landwirtschaftskammern der anderen Bundesländer daher eine Online-Plattform für die Arbeitskräftevermittlung entwickelt, denn durch die von Österreichs Nachbarländern verhängten Grenzschließungen und die damit verbundenen Einreiseverbote nach Österreich stehen heimische Betriebe vor großen Herausforderungen. Fremdarbeitskräfte beziehungsweise Saisoniers, die in Österreich beschäftigt sind, dürfen nicht mehr einreisen, wodurch auch auf landwirtschaftlichen Betrieben Arbeitskräfte ausbleiben.

"Als Landwirtschaftskammern ist es uns das größte Anliegen, unsere Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen, wo wir nur können. Daher haben wir diese Online-Plattform geschaffen, denn trotz der aktuellen Situation ist es wichtig, dass die landwirtschaftlichen Arbeiten in gewohnter Weise durchgeführt werden können und somit die Lebensmittelversorgung sichergestellt bleibt. Egal, ob es um die Versorgung der Tiere geht oder um notwendige Tätigkeiten im Pflanzenbau sowie Gemüse-, Obst- und Weinbau, die der Vegetationsverlauf mit sich bringt und die termingerecht zu erledigen sind", betont Johannes Schmuckenschlager, Präsident der LK Niederösterreich.

Ab sofort ist es den heimischen Betrieben daher über eine Online-Plattform möglich, den Bedarf an Helfern für dringend notwendige Arbeiten unverbindlich anzumelden. Weiters können jene Betriebe, deren Arbeitskräfte derzeit nicht vollständig ausgelastet sind, dies auf der Plattform melden und dadurch für andere Betriebe verfügbar machen. Ebenso ist es möglich, seine eigene Mithilfe auf landwirtschaftlichen Betrieben anzubieten (z. B. Student/- innen, zukünftige Hofübernehmer/-innen, Bäuerinnen und Bauern, Personen mit entsprechendem Interesse etc.).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Anstellungsverhältnisses. Die Landwirtschaftskammern NÖ und Wien arbeiten gemeinsam mit dem Maschinenring NÖ-Wien, der aufgrund seiner Erfahrung in diesem Bereich ein möglicher Partner bei der Umsetzung vor Ort ist, mit Hochdruck an der Umsetzung praktikabler Lösungen für beide Seiten. Auch die Landwirtschaftskammern der anderen Bundesländer werden dieses Modell ebenfalls in den nächsten Tagen umsetzen.

Der Link zur Online-Plattform lautet: https://noe.lko.at/online-plattform-arbeitskräftevermittlung+2500+3203378. Unverbindliche Anmeldungen für Betriebe, die Helfer suchen, sind unter bit.ly/Ich-suche-Arbeitskraefte möglich. Personen, die die heimische Landwirtschaft tatkräftig unterstützen wollen, können sich hier melden: bit.ly/Ich-moechte-unterstuetzen. (Schluss)

