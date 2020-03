NEOS begrüßen Aufstockung des Corona-Hilfspaketes

Meinl-Reisinger/Schellhorn: „Eine notwendige Entscheidung, dass hier mehr getan wird.“

Wien (OTS) - Positiv sieht NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger die Aufstockung des Corona-Hilfspakets für heimische Betriebe auf 38 Milliarden Euro, die heute im Ministerrat beschlossen wurde. „Es ist eine notwendige Entscheidung, dass hier endlich mehr getan wird. Wir NEOS betonen bereits seit Tagen, dass Unternehmerinnen und Unternehmern jede Hilfe zur Verfügung gestellt werden muss - whatever it takes. Gut, dass die Regierung hier nun auch anzieht. Ob diese Summe ausreichen wird, wissen wir noch nicht.“ Es sei nun wesentlich, dass die ersten Maßnahmen greifen, sonst drohe eine Abwärtsspirale, die nicht mehr zu stoppen sei, so Meinl-Reisinger.

Maximale Sicherheit – Minimale Bürokratie

Ähnlich sieht das auch NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Ziel müsse es sein, maximale Sicherheit und Zuversicht zu garantieren und gleichzeitig den bürokratischen Aufwand so minimal wie möglich zu halten. „Die Betriebe sollten jetzt auf schnelle Information und gute Erreichbarkeit zählen können, um sich nicht auch noch durch einen Bürokratie-Dschungel kämpfen zu müssen“, so Schellhorn. Er fordert einmal mehr unbegrenzte Garantien und Haftungen am Beispiel Deutschland.

Damit ein möglichst großer Haftungsschirm zusammenkommt, pocht Schellhorn erneut auf das Engagement der Wirtschaftskammer als Standesvertreterin der Unternehmer_innen. „Die WKO hat 1,6 Milliarden Euro an Rücklagen. Ich erwarte mir von Präsident Mahrer einen finanziellen Beitrag zur Rettung ihrer Mitglieder."

