Coronavirus – Schroll begrüßt Vorschläge von Anschober für besonders schützenswerte Personen

Schutz vor Delogierung, Abschaltungen von Strom und Gas sollte aber gesetzlich fixiert werden, nicht nur auf Kulanz-Basis

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll begrüßt das Schreiben von Sozialminister Rudolf Anschober an alle Sozial- und GesundheitslandesrätInnen. In dem Schreiben ersucht Anschober darum, auf besonders schützenswerte und in der Corona-Krise besonders verletzliche Gruppen besonders zu achten. Er spricht den Schutz vor Delogierungen an, dass niemandem Strom und Gas abgestellt wird, und dass Wohnungssuchenden und Nicht-Versicherten jetzt geholfen werden muss. Der SPÖ-Abgeordneten Alois Schroll unterstützt das voll und ganz. Die SPÖ drängt aber auf verlässliche gesetzliche Regelungen. „Sicherheit bedeutet hier auch Rechtssicherheit für die Menschen. Sie sollen nicht nur auf die Kulanz der Vermieter oder Energieversorger angewiesen sein.“ **** (Schluss) up/wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at