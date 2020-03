ORF III am Donnerstag: „Politik live“ und Dokupremiere zum Coronavirus

Außerdem ab sofort wöchentlich neu: „Die Tafelrunde – Spezial“; weiters „Gerald Fleischhacker – Gustostückerl“

Wien (OTS) - Dem Coronavirus, den Maßnahmen der Bundesregierung sowie den Auswirkungen auf das Gesundheitssystem widmet sich ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 19. März 2020, ab 20.15 Uhr. So bittet zunächst Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Politik live“ spannende Gäste zur Diskussion und informiert über die aktuellen Ereignisse. Anschließend beleuchtet die „treffpunkt medizin“-Neuproduktion „Dem Coronavirus auf der Spur“ (21.05 Uhr) von Markus Voglauer das Thema Supervirus. Zu Wort kommen Epidemiologen und Virologen, Zukunftsforscher und internationale Gesundheitsbehörden, darunter u. a. der Abteilungsvorstand für Infektions- und Tropenmedizin des Kaiser-Franz-Josef-Spitals Christoph Wenisch sowie der Leiter des Krisenstabs des Gesundheitsministeriums Bernhard Benka.

Danach zeigt ORF III „Die Tafelrunde – Spezial“ (21.55 Uhr). Ab sofort steht das bisher monatliche Satireformat im Wochenrhythmus, donnerstags um ca. 21.55 Uhr, auf dem ORF-III-Programm – aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus in einer neuen Form. Gastgeber Gerald Fleischhacker bittet namhafte Kabarettistinnen und Kabarettisten zur humoristischen Video-Konferenzschaltung. Diesmal lassen Florian Scheuba, Gernot Haas, Stefan Haider, die Kernölamazonen und Guido Tartarotti die vergangenen Tage in Österreich Revue passieren. Und auch Michael Niavarani kommt in der Sendung zu Wort. Mit Gerald Fleischhacker und seinem „Gustostückerl“ (22.50 Uhr) im Rahmen von „Kabarett im Turm“ geht es anschließend weiter.

