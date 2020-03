Arbeiterkammer Kärnten ist für ihre Mitglieder da

Status Quo zu Beratungen, Veranstaltungen und Weiterbildung

Klagenfurt (OTS) - Zum Schutz der AK-Mitglieder hat die Arbeiterkammer Kärnten bereits vergangene Woche auf telefonische sowie Onlineberatung umgestellt. „Unser Schwerpunkt ist - aufgrund der derzeit schweren Situation für Arbeitnehmer - das Arbeits- und Sozialrecht. Wir stehen den Menschen natürlich weiterhin in allen Bereichen beratend zur Seite!“, betont AK-Präsident Günther Goach. Alle derzeitigen Infos zu Beratungen, Veranstaltungen und Weiterbildung im Überblick:

Auch die Arbeiterkammer Kärnten hat ihre Beratung auf Telefon und E-Mail umgestellt. „In der momentan angespannten Situation ist es angebracht, Ruhe zu bewahren. Die AK kümmert sich umgehend um ihre Anliegen, wir sind für Sie da!“, unterstreicht Goach. Veranstaltungen und Weiterbildungen wurden zwar auf unbestimmte Zeit abgesagt, aber wir konzentrieren uns derzeit voll auf rechtliche Beratungen und werden verstärkt Online-Weiterbildungsangebote anbieten“, so Goach. Für den laufenden Betrieb in der AK in Klagenfurt sowie in den Bezirksstellen gilt:

Arbeits- und Sozialrecht

Alle aktuellen Infos findet man auf www.jobundcorona.at sowie telefonisch unter der Hotline 0800 22 12 00 80 (Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr).

Gesundheitsberufe - Ausbildung vorerst gestoppt: Zur Registrierung der Gesundheitsberufe sowie dem Aus- und Weiterbildungsprogramm im Gesundheitsbereich sind AK-Experten bei dringenden Anfragen telefonisch unter 050 477-8000 erreichbar.

Lehrlings- und Jugendschutz: Zu allen Fragen, die das Lehrverhältnis, die Berufsschule oder eine mögliche Auflösung des Lehrverhältnisses betreffen, steht die AK Betroffenen telefonisch unter 050 477-2344 zur Verfügung.

Konsumentenschutz: Die Konsumentenschützer stehen zu Fragen unter 050 477–2000 sowie per Mail unter konsument @ akktn.at zur Verfügung.

AK-Steuerberatung: Alle bis dato vergebenen persönlichen Beratungstermine im Rahmen der AK-Steuerspartage wurden bis zum 13. April abgesagt. Alle Personen, die bereits einen Termin bis zu diesem Zeitraum fixiert haben, werden kontaktiert. Weitere Informationen auf www.kaernten.arbeiterkammer.at/steuer.

Förderungen: Alle Infos auf www.kaernten.arbeiterkammer.at/foerderungen.

Aus- und Weiterbildung: Die AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach sind bis auf Weiteres geschlossen - Veranstaltungen fallen aus. Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch verlängert, die Digitale AK-Bibliothek – mit 60.000 Medien – steht natürlich weiterhin zur Verfügung. Bei Fragen rund um die AK-Bibliothek digital stehen AK-Mitarbeiter natürlich zur Verfügung. Telefon: 050 477-5000. Alle Infos auf www.ak-bibliotheken.at.

Veranstaltungen im Bildungsbereich – inklusive AK digi:check: Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt. ACHTUNG: Es werden derzeit laufend neue Online-Kurse angeboten. Alle Infos auf www.akdigicheck.at.

Veranstaltungsreihe zu „1920-2020-2030: Zusammen. Arbeiten. Skupaj. Delamo.“: Das internationale Symposium „Arbeit und Demokratie“ (16./17. April) sowie die Eröffnung der Ausstellung „(Ab-)Stimmungsbilder“ (8. Mai, ÖGB/AK Bildungsforum) wurden vorerst abgesagt und sollen nachgeholt werden. Die Einreichfrist zum Jugendpreis: „Meine Idee - unsere Zukunft“ wurde zunächst bis zum 1. Juni 2020 verlängert. Nähere Informationen zu den Projekten sind über die Website www.zusammen-arbeiten.at abrufbar.

AK-Bildungsgutschein: Die erforderlichen Unterlagen für die Abrechnung des Bildungsgutscheins können postalisch an die AK übermittelt werden.





