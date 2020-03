„Eco“ über die Auswirkungen des Coronavirus auf die heimische Wirtschaft und die Weltwirtschaft

Am 19. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert am Donnerstag, dem 19. März 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 eine „Eco“-Ausgabe zum Thema „Stillstand:

Wie Corona die Wirtschaft trifft“:

Österreich arbeitet im Ausnahmezustand. Nur lebenswichtige und systemrelevante Betriebe dürfen noch offenhalten. Geschäfte, Firmen und Unternehmen bleiben geschlossen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Home-Office oder in Kurzarbeit. Wie gehen Ein-Personen-Unternehmen, Klein- und Mittelbetriebe und die großen Firmen mit dieser unvorhergesehenen Situation um? Wie bewältigt das AMS den großen Ansturm? Wie werden die Notfalls-Hilfsmilliarden von der Regierung verteilt? Welche weiteren Maßnahmen plant die Regierung und wie kann geholfen werden? Haben die Behörden zu spät oder gerade rechtzeitig reagiert? Und: Warum ist die Ausgangsbeschränkung so wichtig? Bericht: Bettina Fink, Emanuel Liedl, Lisa Lind, Martin Steiner, Johannes Ruprecht, Hans Wu.

