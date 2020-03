Stadtrat Hanke: Wiener Garagen-Aktion voll angelaufen

„Herzlichen Dank an Garagenbetreiber“; 30.000 Stellplätze für 5 Euro pro Tag!

Wien (OTS) - Die Wiener Garagen-Aktion ist seit Mittwoch voll angelaufen. Zentrales Ziel dabei ist es, jenen Menschen, die in der Arbeit unabkömmlich sind, eine möglichst kontaktfreien Weg zur und von der Arbeit zu ermöglichen. Hintergrund dabei: Seit gestern ist - coronabedingt - die Kurzparkzonen-Regelung in ganz Wien aufgehoben. Es gilt aber ganz klar: Nur dringend nötige Fahrten erledigen, etwa zum Arbeitsplatz, ansonsten zu Hause bleiben!

Rund 30.000 Garagenstellplätze in Wien werden im Rahmen dieser Aktion zu einem Tarif von 5 Euro pro Tag bis auf weiteres zur Verfügung gestellt. „Best in Parking“, Wipark, Apcoa und die BOE-Garagen sind Teil dieser Initiative.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, jenen Unternehmen meinen Dank auszusprechen, die in dieser beeindruckenden Form unsere Aktion mittragen. Unterstützt werden damit jene Heldinnen und Helden des Alltags, die die lebensnotwendige Infrastruktur in unserer Stadt rund um die Uhr aufrecht erhalten und damit ein möglichst normales Alltagsleben trotz dieser schwierigen Situation ermöglichen“, so Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke.

Welche Standorte zu dem günstigen Tarif genutzt werden können, kann man auf der eigens eingerichteten Website der Stadt Wien www.wien.gv.at/coronavirus nachlesen.

