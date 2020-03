Toto: Vierfachjackpot - rund 167.000 Euro warten

Jackpots auch beim Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Da kein einziges Spiel der Toto Runde 12A stattgefunden hat, mussten alle 18 Spiele sowie alle fünf Torwette Ergebnisse gemäß den Spielbedingungen mittels Ersatztipp gewertet werden. Und so startet Toto mit jeder Menge (Mehrfach)Jackpots in seine vorläufig letzte Runde: Es gab zum vierten Mal in Folge keinen Dreizehner, damit geht es in der Runde 12B um einen Vierfachjackpot mit rund 167.000 Euro.

Es gab aber auch keinen Zwölfer, und somit geht es hier um einen Jackpot mit mehr als 10.000 Euro.

Und auch in der Torwette blieb zum wiederholten Male sowohl ein Tipp mit fünf richtigen als auch ein Tipp mit vier richtigen Ergebnissen aus. Somit heißt es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang der Torwette weiterhin Jackpot.

Achtung! Ab dem Annahmeschluss der nächsten Runde, der Toto Runde 12B, geht Toto in eine Pause und wird vorerst nicht angeboten, da aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus derzeit so gut wie alle europäischen Fußballligen pausieren. Für die Toto Runden 13 und folgende ist daher keine Spielteilnahme möglich.

Annahmeschluss für die Runde 12B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 12A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 157.583,42 – 167.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.467,33 18 Elfer zu je EUR 67,40 220 Zehner zu je EUR 11,00 1.281 5er Bonus zu je EUR 0,70

Der richtige Tipp: E1 E1 EX E2 E1 / E2 E1 E2 EX EX EX EX E2 EX EX E1 E1 E1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 24.895,20 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.560,58 Torwette 3. Rang: 14 zu je EUR 31,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 131.778,76

Torwette-Resultate: E1:0 E1:0 E0:0 E0:1 E+:1

