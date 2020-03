Was gibt uns Halt in der Corona-Krise? Alexander Wrabetz, Ina Regen, Erich Stekovics und Matthias Strolz zu Gast in „Stöckl.“

Am 19. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Was gibt uns Halt in dieser unsicheren Zeit? Was spendet Trost? Und was können wir als Gesellschaft aus der Corona-Krise lernen und mitnehmen? Fragen wie diese greift Barbara Stöckl unter Einhaltung der nötigen Sorg- und Achtsamkeit in der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ am Donnerstag, dem 19. März 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 im Gespräch mit ihren Gästen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Sängerin Ina Regen, Biobauer Erich Stekovics sowie Ex-Politiker und Autor Matthias Strolz auf:

Mit der umfassenden Information der Bevölkerung erfüllt der ORF eine wichtige Rolle, die öffentlich-rechtlichen Nachrichten sind in der Krise für noch mehr Menschen zu Fixpunkten geworden. Wie blickt Generaldirektor Alexander Wrabetz auf die aktuelle Situation?

Die Sängerin Ina Regen möchte Mut machen. Die Oberösterreicherin, die vor gut zwei Jahren mit ihrem Hit „Wie a Kind“ schlagartig Bekanntheit erlangte und nun den Song „Leuchten“ veröffentlichte, sagt: „Bei aller Ernsthaftigkeit bin ich dennoch auch dankbar. Dankbar, dass das hier eine Chance für uns als Gesellschaft sein kann.”

Während das gesellschaftliche Leben ins Stocken gerät, erwacht die Natur zum Leben – wie etwa auf den Feldern von Biobauer Erich Stekovics. Kann der Burgenländer, auch bekannt als „Paradeiser-Kaiser“, in dieser belastenden Situation Kraft aus der Natur schöpfen? Und wie viel Halt gibt dem studierten Theologen sein Glaube?

Der frühere Politiker Matthias Strolz ist inzwischen Miteigentümer der Geschichten-Plattform „story.one“. Als solcher bemerkt er, dass in turbulenten Zeiten wie diesen für viele Menschen das Schreiben ein wichtiger Anker ist. Es bringe Ordnung in die Gedanken, weshalb der heutige Autor und Vortragende rät: „Schreiben Sie auf, was gerade passiert!“

