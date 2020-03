Moosbrugger: Bäuerinnen und Bauern für Ernährungssicherung unverzichtbar

Direktvermarktung als Möglichkeit zur Lebensmittelversorgung

Wien (OTS) - “Obwohl die Corona-Krise mit wegbrechenden Absatzmärkten auch für die österreichische Land- und Forstwirtschaft eine enorme Herausforderung darstellt, geben unsere Bäuerinnen und Bauern weiterhin ihr Bestes, um die Bevölkerung mit heimischen Qualitätslebensmitteln zu versorgen“, betont Landwirtschaftskammer Österreich-Präsident Josef Moosbrugger. “Ein riesengroßes Dankeschön an unsere bäuerlichen Familien, dass alle Menschen in unserem Land so auf sie zählen können! Weil es sie und ihre Höfe gibt, brauchen wir uns - auch bei geschlossenen Grenzen - keine Sorgen um eine ausreichende Ernährung zu machen“, erklärt Moosbrugger.

“Unsere Bäuerinnen und Bauern sind unverzichtbare Mitglieder des ‘Teams Österreich‘ und nicht nur in solch einer Krisensituation von unschätzbarem Wert“, unterstreicht der LK Österreich-Präsident. Rund 160.000 bäuerliche Familienbetriebe versorgen hierzulande Verarbeitungsunternehmen und Lebensmittelhandel sowie auch selbst die Konsumentinnen und Konsumenten. “Insgesamt gibt es in unserem Land rund 36.000 Direktvermarktungsbetriebe, die Herrn und Frau Österreicher ihre vielfältigen Qualitätsprodukte ab Hof und per Lieferservice anbieten. Diese Möglichkeiten, Fleisch, Milch, Eier, Obst, Gemüse, Wein und andere Erzeugnisse zu erwerben, stehen der Bevölkerung auch weiterhin zur Verfügung“, erklärt Moosbrugger. Über 1.750 bäuerliche Direktvermarkter sind etwa auf der Webseite www.gutesvombauernhof.at zu finden. Eine zusätzliche Orientierungshilfe bietet die dazugehörige App, das “Schmankerl Navi“.

“Viele Menschen erkennen gerade jetzt, wie wertvoll es ist, einen Bauernhof in der Nähe zu haben, auf den sie sich verlassen können. Die Sinnhaftigkeit, den österreichischen Selbstversorgungsgrad in möglichst vielen Lebensmittelbereichen hoch zu halten, wird einmal mehr unter Beweis gestellt“, betont Moosbrugger. “Ich danke all jenen, die unseren Bäuerinnen und Bauern Wertschätzung entgegenbringen und sich ganz bewusst für heimische Qualitätsprodukte entscheiden. Wir sind mit vollem Einsatz dran, Österreich weiterhin mit besten heimischen Lebensmitteln in ausreichender Menge zu versorgen und auch zu überzeugen.“ (Schluss)



