Coronavirus: Publikumsverkehr in Zeiten der Pandemie steuern

Wien (OTS) - Die in Krefeld (Deutschland) ansässige SMART CJM GmbH bietet eine Cloud-basierte Lösung an, mit der öffentliche Einrichtungen auf die aktuellen Bewegungseinschränkungen aufgrund Corona-Thematik rasch reagieren können. Das Wiener Unternehmen Digitale Mediensysteme ist Partner für Vertrieb und Implementierung in Österreich und hat dafür eine eigene Info-Site eingerichtet: https://www.digitale-medien.at/notfallloesung_terminplanung/.

Die praktische Lösung ermöglicht es, dass Rathäuser, Ämter und sonstige jetzt noch offene Einrichtungen Termine online kanalisieren und somit den Publikumsverkehr steuern können. Bürgerinnen und Bürger erhalten nur Gebäudezutritt, wenn sie am heimischen PC oder mobilen Endgerät einen Termin gebucht haben. Überfüllte Wartebereiche werden somit vermieden.

Außerdem kann die Lösung auf die Terminvergabe für telefonische und Videokonferenzberatungen mit Expertinnen und Experten sowie in Call Centern adaptiert werden.

Kombination mit Zutrittsmanagement, Entlastung für Fachpersonal

Mit der Terminbestätigung wird am Eingang des jeweiligen Gebäudes/Bereichs Zutritt gewährt (durch Rezeption oder Security-Personal, das mit einer Tablet-Lösung die Termine gegencheckt oder vor Ort noch verfügbare Termine vergibt. Das Fachpersonal in Büros und Amtsstuben wiederum hat am Arbeitsplatz jederzeit eine Übersicht über alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im Haus befinden sowie deren bisherige Wartezeit. Über den „Single-Counter-Client“ können sie die nächste Person, der in ihr Fachgebiet fällt, aufrufen. Die Lösung basiert auf der Standard-Software Smart Citizen eXperience, die sich bereits in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen im Einsatz befindet. Sie wird in der Cloud gehostet und ist damit schnell implementiert, da eine lokale Installation entfällt. Hinzu kommt, dass die Lösung intuitiv zu bedienen ist, sodass kein großer Schulungsaufwand erforderlich ist. Öffentliche Einrichtungen können die Lösung zu einem monatlichen Festpreis mieten und auch monatlich kündigen.

Über die SMART CJM GmbH: Die SMART CJM ist ein Fullservice-Anbieter für Customer-Journey-Management mit Sitz in Krefeld. Ihre Software-Lösungen Smart Citizen eXperience, Smart Patient eXperience und Smart Customer eXperience unterstützen Behörden, Kliniken, Arztpraxen sowie Handel und Finanzdienstleister, Besucherströme zu optimieren. Das Ergebnis ist eine serviceorientierte Journey für Besucher. Unternehmen und Institutionen können ihre Ressourcen besser planen, sie steigern die Produktivität und gleichzeitig die Mitarbeiter- sowie Besucherzufriedenheit. www.smart-cjm.com

Über die Digitale Mediensysteme GmbH: Die „Digitale Mediensysteme GmbH“ wurde 2004 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Digitalisierungspartner für Retail-Betriebe im DACH-Raum entwickelt. Außerdem ist das Unternehmen vom Standort in Wien-Ottakring aus projektbezogen in Italien, Slowenien und Ungarn aktiv. Ein Team von rund 25 MitarbeiterInnen sorgt dafür, dass multimediale Inhalte in Handels- und Dienstleistungsbetrieben am POS die Menschen zuverlässig dort erreichen, wo sie konkreten Nutzen bringen. Digital Signage sowie Instore-Radio und Corporate-TV-Lösungen bieten relevante Informationen bzw. einen Beitrag zu einem umfassenden Markenerlebnis. DMS arbeitet mit den besten Technologieanbietern zusammen und agiert als Full-Service-Agentur, die von der Konzeption über Entwicklung und Implementierung bis hin zur laufenden redaktionellen und technischen Betreuung alles anbieten kann. www.digitale-medien.at

