Virtuelle Mahnwachen für die Freilassung von Julian Assange

Ab heute, jeden Mittwoch, von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf Facebook

Wien (OTS) - Durch die in Österreich erlassenen Ausgangsbeschränkungen anlässlich COVID-19 werden die Wiener #Candles4Assange-Mahnwachen ab Mittwoch, 18.03.2020 bis auf Weiteres nicht mehr am Stephansplatz sondern immer Mittwochs von 17:00-19:00 Uhr in den Sozialen Medien abgehalten.

Die erste virtuelle Mahnwache aus Wien findet als Watch-Party heute, von 17:00-19:00 Uhr hier statt:

facebook.com/normale.at/

facebook.com/groups/2427849287498352/

facebook.com/JournalistenClub/

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Weiterführende Informationen für Ihre Recherchen finden Sie u. a. hier:

• Die WikiLeaks Lockdown List, das kostenfreie online Filmfestival der „Don’t Extradite Assange-Kampagne“ zeigt Dokumentarfilme und Interviews: dontextraditeassange.com/playlist

• Die YouTube-Playlist Assange – WikiLeaks – Manning von normale.at wird laufend ergänzt: https://tinyurl.com/tpzdu3o

• Prof. Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter über Folter, spricht über schockierende Erkenntnisse seiner Untersuchung im Fall Assange:

tinyurl.com/te28fmk (Republik AG, 31.1.2020)

• Deutscher Aufruf zur Freilassung von Julian Assange:

assange-helfen.de

• Australische Assange Kampagne: assangecampaign.org.au

• Candles4Assange D-A-CH: candles4assange.de

• Google Docs Materialsammlung zum Fall Assange: tinyurl.com/urjp69q • Basisinformationen: tinyurl.com/tkkb2yr

• Best-Of der Wiener #Candles4Assange-Mahnwache vom 25.1.2020 unter https://youtu.be/oHPiR5DTynU abrufbar.

