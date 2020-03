Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: wohnpartner startet „Nachbarschafts-Telefon“ für alle WienerInnen

Corona verändert unser Zusammenleben - das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien hilft

Wien (OTS) - Die Serviceeinrichtung wohnpartner, die im Auftrag der Stadt Wien für das gute Miteinander und die gute Nachbarschaft der rund 500.0000 WienerInnen im Gemeindebau zuständig ist, leistet auch in Zeiten der Krise Hilfe und Unterstützung – und weitet sein Service aus: Alle WienerInnen, die Unterstützung in ihrer Nachbarschaft brauchen, können sich bei der Hotline melden. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal dazu: „Gerade in Krisenzeit zeigt sich, wie sehr Wien zusammenhält. Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann ist die Stadt für sie da. Das neue Service von wohnpartner ist ein Teil dieses Zusammenhalts in einer schwierigen Zeit“.



Auch wenn zum Schutz der Gesundheit der MieterInnen und der wohnpartner-MitarbeiterInnen alle geplanten Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt dind, bleibt wohnpartner telefonisch ein verlässlicher Ansprechpartner für alle Fragen und Sorgen rund um das Thema Nachbarschaft. Natürlich informieren die MitarbeiterInnen auch über die Verhaltensregeln angesichts des Corona-Virus. So wird daran erinnert, dass der Besuch von Spielplätzen, Parks, etc. verboten ist und dass zu Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, genügend Abstand zu halten ist.



Entscheidend: Zuhören, Verstehen, Ängste abbauen



Seit gestern ist wohnpartner zwischen 9 und 16 Uhr montags bis freitags unter der Wiener Telefonnummer 24503-25960 im Einsatz. Dieses „Nachbarschaftstelefon“ für den Gemeindebau ergänzt die zentrale Hotline der Stadt, die für allgemeine Anfragen da ist. Die Telefonnummer von wohnpartner hingegen ist telefonische Anlaufstelle für nachbarschaftliche Fragen und Sorgen – wie können wir v.a. älteren Mitmenschen im Alltag helfen, ohne sie oder sich selbst zu gefährden? Was tun Kinder ohne Park und Spielplatz? Was sind Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten, damit Kindern und Jugendlichen zuhause nicht die Decke auf den Kopf fällt?

Es wird viel um Zuhören, Verstehen, Ängste und Seelenleid abbauen gehen. Die speziell ausgebildeten und psychologisch geschulten ExpertInnen von wohnpartner sind dafür bestens geeignet. Das Service wird in Zusammenarbeit mit dem Büro für Sofortmaßnahmen organisiert.



Für Fragen im eigenen Bezirk bzw. Grätzel sind die neun wohnpartner-Hauptlokale zuständig. Auch sie sind telefonisch zwischen 9 und 16 Uhr (montags bis freitags) telefonisch erreichbar und bieten u. a. folgende Services an:



• Telefonische Beratung in Sachen Nachbarschaft

• Vernetzung der MieterInnen

• Aufnahme von individuellen Bedürfnissen und Suche nach entsprechenden

• Angeboten/Hilfestellungen

• Aufnahme von freiwilligen Hilfsangeboten und Vermittlung

• Förderung von Nachbarschaftsinitiativen und Ideen wie Bücher-, Spiele- und Pflanzentauschbörsen, wobei natürlich die Sicherheitsvorschriften eingehalten (Abstellung vor der Haustüre, Sicherheitsabstände, etc.) werden.

• Sammeln, Sichten und Umsetzen von weiteren Ideen der BewohnerInnen

• Kommunikation über die bereits existierenden Facebookgruppen



Die Telefonnummern der Hauptlokale:



Hauptlokal für die Bezirke 1, 2, 8, 9, 20

Telefon: 01/24503-20080



Hauptlokal für die Bezirke 3, 4, 11

Telefon: 01/24503-11080



Hauptlokal für die Bezirke 5, 6, 7, 12

Telefon: 01/24503-12080



Hauptlokal für den 10. Bezirk

Telefon: 01/24503-10080



Hauptlokal für die Bezirke 13, 23

Telefon: 01/24503-23080



Hauptlokal für die Bezirke 14, 15, 16

Telefon: 01/24503-15080



Hauptlokal für die Bezirke 17, 18, 19

Telefon: 01/24503-18080



Hauptlokal für den 21. Bezirk

Telefon: 01/24503-21080



Hauptlokal für den 22. Bezirk

Telefon: 01/24503-22080



