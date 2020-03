Auch jetzt verlässlich für alle Kundinnen und Kunden da: Helvetia Österreich

»Achtgeben. Zusammenhalten. Gesund bleiben.« - unter diesem Motto ist Helvetia weiterhin für alle Kundinnen und Kunden im Einsatz.

Wien (OTS) - »Ganz Österreich ist derzeit im Minimalbetrieb mit dem großen Ziel, die weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch Helvetia Österreich leistet ihren Beitrag und hat darum alle Standorte geschlossen – einschließlich der KFZ-Anmeldestellen. Wir sind aber weiterhin verlässlicher Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden – per Telefon, via E-Mail und über unsere Website«, versichert Thomas Neusiedler, CEO Helvetia Österreich.

Per Telefon, E-Mail oder Websiteformular – Helvetia ist da

Kundinnen und Kunden können sich telefonisch oder per Mail jederzeit an ihren jeweiligen Berater wenden. Das Helvetia Servicecenter informiert in der Zeit natürlich auch telefonisch unter +43 50 222 1000 (von Montag bis Donnertag 08:00 – 17:00 Uhr, Freitag 08:00 – 15:00 Uhr) oder per Mail unter info@helvetia.at. Schadensmeldungen sind rund um die Uhr direkt über die Website oder unter schaden@helvetia.at möglich.

Generaldirektion und Dienstleistungszentren zum Schutz Aller geschlossen

Gemäß den Anordnungen der Bundesregierung bleiben sowohl die Generaldirektion am Hohen Markt in der Wiener Innenstadt als auch die Geschäftsstellen für Kundinnen und Kunden geschlossen. Maklerpartner und Firmenkunden können über ihre gewohnten Kanäle und Ansprechpartner mit Helvetia Österreich in Kontakt treten. »Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden hat für uns oberste Priorität. Wir bitten um Verständnis, dass es im Servicecenter eventuell zu längeren Wartezeiten kommen kann – wir sind jedenfalls mit vollen Einsatz dabei, unsere Servicequalität auch in schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten«, so Thomas Neusiedler.

Helvetia mittels Teleworking erreichbar

Helvetia hat schon in einem frühen Stadium Präventivmaßnahmen getroffen. Dienstreisen und Meetings wurden bereits im Februar auf das absolut notwendige Minimum reduziert; die IT-Belastbarkeit in Testläufen gecheckt und verstärkt. Der Großteil der Mitarbeitenden arbeitet derzeit mittels Teleworking, um Kundinnen und Kunden weiterhin als Anlaufstelle zur Verfügung zu stehen und den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten

Rückfragen & Kontakt:

Helvetia Versicherungen AG

Michaela Angerer und Bianca Herzog-Planko

+43 (0)50 222-1239

presse @ helvetia.at

https://www.helvetia.at