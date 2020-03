NEOS zu Corona: Klare Verhältnisse in der Bauwirtschaft schaffen

Sepp Schellhorn: „Es ist unverständlich, warum Menschen nur alleine auf die Straße gehen dürfen, aber in Gruppen auf Baustellen arbeiten.“

Wien (OTS) - „Einerseits dürfen Menschen nur mehr alleine spazieren gehen, andererseits werden Beschäftigte in der Bauwirtschaft weiter in Bussen in Gruppen zu den Baustellen gefahren. Unternehmer und Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft sind zu Recht verwirrt, was eigentlich gilt“, so NEOS Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn zu den aktuellen COVID-Maßnahmen. „Die harten Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus sind wichtig. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Regierung auch in der Bauwirtschaft für klare Verhältnisse sorgt: Wir werden, weil die Gesundheit der Menschen aktuell vorgeht, auch auf Baustellen den Betrieb für einige Zeit einstellen müssen. Wenn wir das klipp und klar aussprechen und schnell eine Vorgangsweise und Unterstützung für Betriebe schaffen, dann können wir auch in der Bauwirtschaft diese Krise meistern.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu