SciBite als am schnellsten wachsendes Unternehmen in Pharma Fast 50 gewürdigt

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - SciBite wurde heute als das am schnellsten wachsende Unternehmen in der diesjährigen Alantra Pharma Fast 50-Liste gewürdigt, einem jährlich erstellten Ranking, das private Pharmaunternehmen in Großbritannien nach Wachstumstempo auszeichnet.

Mit Verträgen mit drei Vierteln der weltgrößten Pharmakonzerne hat SciBite die Liste mit einem jährlichen Wachstum von 76% in den letzten zwei Jahren angeführt und verfügt nun über mehr als 50 wissenschaftliche Experten, die mehr als 50 Kunden weltweit betreuen.

SciBites Softwaretechnologie kombiniert die neuesten Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens mit einem ontologiegeführten Ansatz und bietet eine Infrastruktur, die der Komplexität wissenschaftlicher Daten gerecht wird. Dies gibt den Kunden die Möglichkeit, ihre Datenbasis auf Grundlage von Standardisierung und Harmonisierung und gleichzeitig beschleunigt zu erstellen.

"Die Spitzenreiterposition ist eine große Auszeichnung für uns. Es ist das Verdienst unseres hervorragenden Teams und unseres hervorragenden Kundenstamms, dass Leistungen wie diese möglich sind", erklärt CEO und President Rob Greenwood.

"SciBite war von Anfang an klar, dass es eine echte Veränderung auf dem Markt gab, da die Pharmabranche den Wert ihrer Daten realisierte und gleichzeitig erkannte, dass sie Hilfe brauchte, um die Daten zu verstehen und zu analysieren. Wir sind seit Einführung unserer Spitzentechnologie schnell größer geworden und haben ein ständig wachsendes Team aufgebaut, das die gemeinsame Leidenschaft teilt, unseren Kunden bei der Optimierung ihrer Daten zu helfen".

In einem in Kürze stattfindenden Webinar wird Head of Ontologies Jane Lomax erläutern, wie SciBite mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) Datenstandards einzuführen. SciBite glaubt, dass der Bedarf an FAIR-Daten bei den zunehmenden Investitionen in Bereichen wie dem Training von Deep Learning-Modellen, Suche und Big Data-Integration stärker denn jemals zuvor zum Tragen kommen wird.

Teilnahmemöglichkeit für das Webinar am 2. April: https://scibite.info/webinar-FAIRdata . Mit den monatlich stattfindenden Webinaren von SciBite stets auf dem Laufenden bleiben: https://www.scibite.com/events/

Mehr zum Erfolg von SciBite in den Pharma Fast 50: https://scibite.info/PharmaFast50

Informationen zu SciBite

SciBite bietet eine unternehmensfähige semantische Softwareinfrastruktur zur Standardisierung und Umwandlung von silobasierten wissenschaftlichen Informationen in saubere, interoperable Daten. SciBite unterstützt die 20 führenden Pharmaunternehmen mit Anwendungsfällen in allen Bereichen der Biowissenschaften und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien mit weiteren Standorten in den USA und Japan. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.scibite.com.

