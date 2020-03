Pensionistenverband dankt Lebensmittelhandel für „Einkaufsstunde“ zwischen 8 und 9 Uhr für ältere Menschen

Wohlmuth: Schutzbedürftigkeit respektieren

Wien (OTS) - Der Pensionistenverband Österreichs dankt den Handelsketten BILLA, MERKUR und PENNY, die nun in der Früh zwischen 8 und 9 Uhr älteren Menschen Vortritt beim Einkaufen lassen. Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth wies auf die „besondere Schutzbedürftigkeit“ von Menschen ab 65 Jahren hin und bittet, diese zu respektieren.

Wohlmuth appellierte auch an die anderen Einkaufsketten, diesem Beispiel zu folgen. Die „Einkaufsstunde“ für ältere Menschen gibt es seit dieser Woche bereits in Australien und Wohlmuth ist froh, dass die Österreichischen Supermärkte dies so schnell übernommen haben.

Generell empfiehlt der Pensionistenverband älteren Menschen nur in dringensten Fällen außer Haus zu gehen und nur die wirklich notwendigsten Erledigungen zu tätigen bzw. noch besser – erledigen zu lassen.

