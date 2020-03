SiteLock geht Partnerschaft mit Aruba ein, um seinen Kunden noch mehr Sicherheit zu bieten

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Europäischer Top-Hostinganbieter entscheidet sich für Patchman von SiteLock, um seinen Kunden eine sicherere, sauberere Hosting-Umgebung zu liefern

SiteLock, weltweit führend bei Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute eine Partnerschaft mit Aruba S.p.A bekannt gegeben, dem größten italienischen Hosting-Anbieter auf den europäischen Märkten, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechische Republik und Slowakei. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Aruba die Lösung Patchman von SiteLock bei über 700.000 Websites einsetzen, um seinen Endbenutzern eine sicherere, sauberere Hosting-Umgebung zu bieten.

Patchman ist speziell für Website-Hosting-Anbieter gestaltet, die Anfälligkeiten bei der Sicherheit feststellen und beseitigen und zudem Malware auf allen Servern finden wollen. Die Cybersecurity-Lösung stellt sicher, dass Content Management Systeme (CMS) wie WordPress, Drupal und Joomla! sowie E-Commerce-Plattformen und die beliebtesten Plug-ins von heute so sicher sind wie ihre jeweilig letzte Version. Patchman behebt automatisch bekannte Anfälligkeiten, ohne zu Ausfällen bei Websites oder Abhängigkeiten zu führen. Dies vereinfacht die Sicherheit für Hosting-Anbieter, steigert geschäftliche und betriebliche Effizienzen und reduziert den Kundendurchsatz.

"Die Zahl der Cyber-Bedrohungen steigt weiter und sorgt für Schlagzeilen. Unsere wichtigste Priorität lautet, dafür zu sorgen, dass Geschäft und Daten unserer Kunden geschützt sind", sagte Gabriele Sposato, CMO bei Aruba S.p.A. "Die Partnerschaft mit SiteLock ermöglicht Aruba, seinen Kunden eine sauberere und sicherere Hostingplattform anzubieten. Die Nutzung der in der Branche führenden Technologie von Patchman, um Anfälligkeiten festzustellen und diese automatisch sicher zu beheben, ermöglicht dass die Websites unserer Kunden ohne Unterbrechung online bleiben und damit das beste und sicherste mögliche Umfeld geboten wird. Dies führt zudem zu mehr Effizienz in Geschäft und Betrieb, da der Support weniger beansprucht wird. Dies ist für uns eine Ersparnis von Geld und Ressourcen und hilft, den Kundendurchsatz zu verringern."

Neuesten Daten zufolge laufen 80 % aller CMS-Websites unter veralteten Versionen. Dies bedeutet einen signifikanten Anstieg des Risikos von Datenlecks, Root-Exploits und weiterer Cyberattacken. Mit der Nutzung von Patchman baut Aruba seine Rolle als Berater des Vertrauens aus und bietet seinen Kunden ohne Zusatzkosten eine weitere Schutzschicht an. Dies bedeutet nicht nur mehr Sicherheit für die Kunden von Aruba, sondern sorgt dafür, dass die Hosting-Infrastruktur insgesamt in gutem Zustand bleibt, was zu mehr Zufriedenheit und Treue der Kunden führt.

"Wir sind über die Partnerschaft mit Aruba höchst erfreut. Wir werden sie dabei unterstützen, ihren Kunden ein sichereres Hosting-Umfeld zu bieten", sagte Tom Serani, Chief Channel Officer bei SiteLock. "Der Bereich der Bedrohungen entwickelt sich ständig. Hosting-Anbieter von heute benötigen bewährte Cybersecurity-Lösungen, welche Risiken minimieren, um konkurrenzfähig zu bleiben, die Kundenbindung zu steigern und das Neugeschäft zu fördern. Mit der Investition in Patchman zeigt Aruba seinen Kunden, dass man die Sicherheit ernst nimmt und sich dafür engagiert, das höchste Niveau von Schutz und Wert zu bieten."

Weitere Informationen über Patchman von SiteLock erhalten Sie unter https://www.sitelock.com/products/vulnerability-patching .

Informationen zu SiteLock

SiteLock ist ein führender Anbieter von umfassenden Cybersicherheits-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Auf Basis seiner cloudbasierten, industrietauglichen Technologien und seiner umfassenden Fachkenntnis kommen Organisationen jeder Größe in den Genuss der Sicherheitsmechanismen, mit denen die größten Konzerne ihre Daten schützen, für sichere Kommunikation sorgen und ihre Websites verteidigen. SiteLock liefert effektive, kostengünstige und unkomplizierte Lösungen zur automatischen Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, Vorbeugung zukünftiger Cyberangriffe, barrierefreien und sicheren Kommunikation und Einhaltung von Compliance-Standards. Das 2008 gegründete Unternehmen schützt mehr als 16 Millionen Organisationen rund um den Globus. Weitere Informationen erhalten Sie unter sitelock.com.

Informationen zu Aruba S.p.A.

Aruba S.p.A. wurde 1994 gegründet und ist in Italien das führende Unternehmen für Dienste bei Rechenzentren, Webhosting, E-Mail, zertifizierter E-Mail (PEC) und Domainregistrierung. Aruba ist zudem auf wichtigen europäischen Märkten tätig, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, ist in der Tschechischen Republik und der Slowakei führend, sowie in Polen und Ungarn präsent. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung im Management von Rechenzentren und ein europäisches Netzwerk, das mehr als 200.000 Server hosten kann. Aruba verwaltet 2,7 Millionen Domains, 8,6 Millionen E-Mail-Konten, 6,7 Millionen Konten zertifizierter E-Mail (PEC), 130.000 physische und virtuelle Server und bedient insgesamt 5,4 Millionen Kunden. Das Unternehmen bietet Hosting-Dienste, Cloud-Dienste (öffentlich und privat), Housing- und Colocation-Dienste, dedizierte Server, digitale Signaturdienste, elektronische Archivierung, E-Abrechnung, zertifizierte E-Mail, SSL-Zertifikate sowie Smart-Cards an.

Dank Aruba Business, das 2015 gegründet wurde, bietet es einem umfassenden Netzwerk von IT-Partnern sämtliche Dienstleistungen. Unter der Marke Pratiche.it stellt das Unternehmen in ganz Italien Dokumentenlieferung and Wiederherstellungsdienste bereit. Im selben Jahr wurde Aruba.it Racing gegründet, das offizielle Ducati-Team in der World Superbike World Championship. Seit 2016 ist es offizielle Registry der prestigereichen Endung ".cloud". Seit mehr als 10 Jahren bietet Aruba Enterprise Firmen und Behörden Cloud, Rechenzentren und Treuhanddienste an und gestaltet, implementiert und verwaltet höchst individuelle IT-Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei: https://www.aruba.it

