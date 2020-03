Österreichische Zeitung in türkischer Sprache bringt Corona-Sonderausgabe

Yeni Vatan Gazetesi (Neue Heimat Zeitung) seit 1999

Wien (OTS) - In Österreich leben mehr als 300.000 Menschen aus der Türkei, welche nicht alle der deutschen Sprache mächtig sind. Deswegen ist es wichtig, die aktuellsten Informationen als österreichische Zeitung in türkischer Sprache, die seit 1999 regelmäßig in Österreich erscheint, an die Leser*innen als Brückenbauer weiterzugeben.

Die März 2020 Ausgabe der österreichischen Zeitung Yeni Vatan Gazetesi ( Neue Heimat Zeitung) hat seine gesamte Ausgabe rechtzeitig mit Sonderausgaben dem Coronavirus in Österreich und in der Welt gewidmet. Die wichtigen Informationen und Warnungen der Bundesregierung wurden in türkischer Sprache durch mehrere Kanäle an die LeserInnen in Österreich verteilt mit dem Motto: " Wir sitzen im selben Boot und müssen zusammenhalten".



Deswegen werden wir im Monat März mehrere Ausgaben zum Thema Coronavirus mit unseren MitarbeiterInnen vorbereiten, drucken und verteilen.



Natürlich werden die PDF-Ausgaben auch über WhatsApp an unsere Leser*innen weitergegeben.



Unsere letzte Ausgabe hat als PDF-Version bis jetzt über 200.000 Menschen in Österreich erreicht, worauf wir sehr stolz sind.



Die aktuelle März 2020 Ausgabe:

https://www.yenivatan.at/wp-content/uploads/2020/03/yvg_221_web.pdf



Yeni Vatan Gazetesi (Neue Heimat Zeitung) Marketingabteilung steht für die Kooperationen, Ideen und den Informationsaustausch sehr gerne zur Verfügung.



Die Zeitung "Yeni Vatan Gazetesi" ("Neue Heimat Zeitung") wurde im Jahre 1999 gegründet, mit dem Ziel Brücken in Österreich zu bauen, ohne aus dem Ausland bzw. aus dem Inland von verfassungsfeindlichen Kräften beeinflusst zu werden. Yeni Vatan Gazetesi ist eine säkulare, verfassungspatriotische, österreichische Zeitung, die freiheitliche demokratische Rechtsstaatlichkeit in allen Ebenen als wehrhafte Demokraten fordert.

