Hacker/Szekeres: Ärztefunkdienst und Gesundheitstelefon 1450 zentral im Kampf gegen COVID 19

Gestern rund 21.000 Anrufe beim Gesundheitstelefon 1450 -bisher rund 1.700 Testungen des Ärztefunkdiensts

Wien (OTS) - Das Gesundheitstelefon 1450 ist das zentrale Kommunikationstool mit der Bevölkerung im Kampf gegen das Corona Virus und wird zur präzisen Lenkung der Patientenströme genutzt. Mit dem „Mobile Sampling Team“ des Ärztefunkdiensts haben es die Stadt Wien und die Wiener Ärztekammer geschafft, dass die Wienerinnen und Wiener zu Hause getestet werden können und nicht quer durch die ganze Stadt fahren müssen. Das sind wirksame Instrumente zur Eindämmung der COVID-19-Ausbreitung und zur Entlastung der Spitäler.



„Im Kampf gegen COVID-19 leisten so viele Menschen gerade großartige Arbeit. Mein besonderer Dank gilt neben dem medizinischen Personal in allen Bereichen vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen von Ärztefunkdienst und des Gesundheitstelefons 1450. Sie sind ein zentrales Puzzlestück im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19. Alle unsere Maßnahmen in Wien dienen dazu, die Bevölkerung und die Spitäler zu schützen, die unsere wertvollste Ressource sind. Danke an die ausgesprochen gute Kooperation mit der Wiener Ärztekammer!“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.



„Ich schließe mich dem Dank des Stadtrats an alle Ärztinnen und Ärzte sowie auch an alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen an und richte gleichzeitig wieder den dringenden Appell an die Bevölkerung, Arztbesuche, egal ob in einer Ordination oder einer Ambulanz, möglichst zu vermeiden“, ergänzt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Patientinnen und Patienten sollen auf keinen Fall unangemeldet in die Ordinationen kommen, sondern wenn, dann nur nach telefonischer Abklärung mit der Ärztin oder dem Arzt beziehungsweise dem Ordinationspersonal. Szekeres: „Verschieben Sie Arzttermine, bei denen keine Dringlichkeit vorliegt, bleiben Sie zu Hause, auch wenn Sie sich nicht ganz gesund fühlen. Medizinische Beratung oder Rezepte bekommen Sie auch telefonisch von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.“



Zwtl.: Zahlen und Fakten zum „Mobile Sampling Team“ des Ärztefunkdiensts



Seit Freitag, den 28. Februar 2020, 07:00 Uhr, hat der Ärztefunkdienst 141 mit einem ‚Mobile Home Sampling Team‘ die Erstdiagnose und die Erstbetreuung übernommen sowie alle weiteren nötigen Hausbesuche von Corona-Verdachtsfällen in Wien – 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche.



Insgesamt haben sich bereits 200 Ärztinnen und Ärzte beim Ärztefunkdienst 141 gemeldet, die bereit sind, im Rahmen dieser Aktion Dienste zu versehen. Derzeit ist der Ärztefunkdienst mit 22 Autos rund um die Uhr unterwegs. Seit 28. Februar 2020 hat der Funkdienst 1.700 Testungen zu COVID-19 durchgeführt.



Neben den Hausbesuchen der Ärztinnen und Ärzte des Ärztefunkdiensts 141 stehen auch in der Ärztefunkdienst-Telefonzentrale Ärztinnen und Ärzte 24 Stunden für telefonische Beratung sowie einen telefonischen Corona-Erstcheck bereit.



Zwtl.: Zahlen und Fakten zum Gesundheitstelefon 1450



Das Team bei 1450 wurde bereits deutlich aufgestockt (einhergehend mit den dafür notwendigen Schulungen) – von 30 auf mittlerweile knapp 200 MitarbeiterInnen. Am 16.3.2020 waren in Spitzenzeiten 90 MitarbeiterInnen gleichzeitig im Einsatz. Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, wird das Personal weiter aufgestockt. Es befinden sich laufend neu rekrutierte MitarbeiterInnen in Schulungen. Mittlerweile sind auch geschulte MedizinstudentInnen im Einsatz.



Zwtl.: Callvolumen beim Gesundheitstelefon 1450 im Detail



Das Callvolumen bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 Wien ist mittlerweile auf das 70-fache angestiegen Von rund 300 Anrufen pro Tag auf 21.218 gestern. So viele Anrufe erreichen das Gesundheitstelefon 1450 pro Tag:



25.02.2020: 890

26.02.2020: 1.371

27.02.2020: 1.529

28.02.2020: 2.045

29.02.2020: 1.683

01.03.2020: 2.094

02.03.2020: 3.024

03.03.2020: 1.595

04.03.2020: 1.795

05.03.2020: 1.855

06.03.2020: 1.358

07.03.2020: 1.325

08.03.2020: 1.682

09.03.2020: 3.040

10.03.2020: 4.998

11.03.2020: 6.643

12.03.2020: 8.106

13.03.2020: 16.207

14.03.2020: 13.204

15.03.2020: 16.780





Zwtl.: Wiener Hotlines zu COVID-19



Allgemeine Informationen zu Übertragung, Symptomen und Vorbeugung bietet rund um die Uhr die AGES–Infoline Coronavirus: 0800 555 621.



Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie infiziert sein könnten und Symptome zeigen, rufen Sie die Gesundheitsnummer 1450 an.



Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören und Hilfe bei der Organisation des Alltags brauchen, wenden Sie sich an 01/4000 4001.



Eltern von Schulkindern können sich unter der Hotline 01/52525 77048 unter anderem zum Thema Lernmaterialien informieren.











