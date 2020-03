„Zusammenhalt durch Abstand“ in den Apotheken

Apothekerschaft dankt Patientinnen und Patienten für die Kooperationsbereitschaft

Wien (OTS) - Noch mehr Serviceorientierung und Sicherheit für die Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten in Zeiten von Corona: Die heimischen Apothekerinnen und Apotheker optimieren permanent die Abläufe vor Ort, um die Bevölkerung noch besser mit Arzneimitteln und mit Beratung versorgen zu können.

„Es besteht absolut keine Notwendigkeit für Hamsterkäufe. Egal was passiert, die Apotheken bleiben in jedem Fall geöffnet. Das ist nicht nur gesetzlicher Auftrag, sondern auch Serviceorientierung der Apothekerschaft“, betont Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer. Er ersucht alle Patientinnen und Patienten um Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen, die in den Apotheken zum Wohl der Bevölkerung und des Apothekenpersonals getroffen werden. „Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zur nächsten Kundin bzw. dem nächsten Kunden ein. Dies kann dazu führen, dass Sie außerhalb der Apotheke warten müssen, aber bitte bedenken Sie: Es geht um die Gesundheit aller. Außerdem hilft die räumliche Distanz der Personen zueinander, die Abläufe vor Ort besser zu koordinieren. Es gilt die Regel: Zusammenhalt durch Abstand.“

Und noch eine Bitte an die Bevölkerung formuliert Kobinger: „Wer Nachschub an Desinfektionsmittel braucht, der bringe bitte die leere Flasche mit, damit diese nachgefüllt werden kann. Damit wollen wir etwaigen zukünftigen Engpässen bei Desinfektionsflaschen vorbeugen.“

Eine Empfehlung der Apothekerkammer gibt es auch zum Thema Bezahlung in der Apotheke: „Wer mit Bankomatkarte statt mit Bargeld zahlt, leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit aller. Man sagt zwar: ‚Bargeld stinkt nicht’, aber hygienisch ist es deswegen noch lange nicht“, erläutert Kobinger.

Die Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung in den Apotheken bezeichnet Kobinger als hervorragend. „Im Namen meiner rund 6.200 Kolleginnen und Kollegen in ganz Österreich möchte ich den Menschen meinen großen Dank für ihr Verständnis, ihre Kooperationsbereitschaft und ihre Disziplin aussprechen. Die österreichischen Apotheken sind für die Menschen in der Coronakrise eine immens wichtige Anlaufstelle in allen Gesundheitsfragen. Der daraus erwachsenden Verantwortung sind wir uns voll bewusst.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Kommunikation

Tel.: 01/404 14 DW 600

E-Mail: presse @ apothekerkammer.at