Start für die „ORF 1 Freistunde“ am 18. März! Fanny Stapf startet Programm für Schülerinnen und Schüler!

Wien (OTS) - Mit der „ORF 1 Freistunde“ stellt der ORF ab morgen, Mittwoch, dem 18. März 2020, sein Vormittagsprogramm in ORF 1 um und wendet sich direkt an Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schulschließungen zu Hause sind. Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr informiert ORF 1 sein junges Publikum auf Augenhöhe! Neben drei kurzen Ausgaben einer „ZIB ZACK“, in der die News-Moderatoren Mariella Gittler und Gerhard Maier über die aktuellen und wichtigsten Meldungen zielgruppengerecht informieren, führt Fanny Stapf durch die „ORF 1 Freistunde“. In vier Einstiegen (dreimal eine Minute, einmal 20 Minuten) begleitet sie Schüler/innen durch den neuen und ungewohnten Alltag, erklärt noch einmal „Was ist Corona?“, lässt Schüler/innen und Lehrer/innen zu Wort kommen, präsentiert ein Quarantäne-Tagebuch und zeigt Grüße an die Großeltern via Handyvideos. Für Bewegung sorgen Videos von Sportlerinnen und Sportlern, die eingespielt werden. Außerdem zeigt ORF 1 Dokus und Wissenschaftsbeiträge, die nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam sind. So steht am 18. März eine Ausgabe der Doku-Serie „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ über die Tierrettungsstation Harnas am Rand der afrikanischen Kalahari-Wüste auf dem Programm sowie ein „Universum“ über „Schönbrunner Tiergeschichten – Leben im Zoo“ und ein „Newton“-Beitrag über „Tierische Superkleber für die Medizin“. Außerdem liefert „Jamies Superfood für jeden Tag“ Inspirationen zum einfachen und gesunden Kochen. Die neue Programmleiste wird laufend den Bedürfnissen der Schüler/innen angepasst und kann im Laufe der Zeit auch erweitert werden.

Die ORF-TVthek unterstützt in Zeiten der Corona-Krise auch ganz speziell Österreichs Schüler/innen: Auf einer Spezialseite (TVthek.ORF.at/freistunde) werden die Angebote des auf ORF 1 eigens eingerichteten Programmangebots für Schüler/innen auch für die non-lineare Nutzung für die Dauer der Schulschließungen bereitgestellt. Wer also eine Sendung im Fernsehen verpasst hat, kann sie auf der ORF-TVthek „nachsehen“. Dieses Service ist Teil der erfolgreichen Aktion „ORF-TVthek goes school“, die ein multimediales, speziell für Schüler/innen geeignetes Angebot in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at/history) verfügbar macht.

Fanny Stapf: „Ich freue mich, dass ich mit der ‚ORF 1 Freistunde‘ Kinder und Jugendliche durch diese ungewöhnliche Zeit begleiten darf. Bei uns werden sie selbstverständlich über aktuelle Ereignisse informiert, gleichzeitig soll die Freistunde spannende und wissenswerte Ablenkung bieten. Mit unserem inhaltlichen Herzstück, der ‚ZIB ZACK‘, zeigen wir jungen Menschen Nachrichten auf Augenhöhe! Verpackt in einem frischen Stil, mit vielen Grafikelementen und Erklärstücken. Wir bieten Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern eine Plattform, um sich auszutauschen. Wir wollen ihnen signalisieren, die Welt dreht sich weiter trotz Coronavirus. Die Freistunde informiert, lässt Lehrer/innen und Schüler/innen zu Wort kommen, taucht ein in deren Lebenswelten und unterhält mit spannenden Wissenschaftsformaten und Dokus.“

„OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder:

Geschichten erzählen mit Thomas Brezina

Bevor die Freistunde sich an Schüler/innen 10+ wendet, gibt es von 6.00 bis 9.00 Uhr das verlängerte „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder mit „ABC Bär“, „Tolle Tiere“, „Schmatzo“ und „Knall Genial“ und werktäglich um 8.55 Uhr meldet sich Thomas Brezina von seinem Schreibtisch in Wien, um in „OKIDOKI Tipp:

Mach mit! Geschichten erzählen mit Thomas Brezina“ gemeinsam mit Kindern (und Erwachsenen) eine Geschichte zu erfinden. Dazu gibt es Tipps aus seinem Leben als Schriftsteller und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Per E-Mail (okidoki @ ORF.at) können die eigenen Bilder und Ideen eingesandt werden, einige davon werden auch in der Sendung präsentiert. Thomas Brezina: „Fantasie benutzen, um ein Abenteuer im Kopf zu erfinden und mit einfachen Mitteln zu gestalten, ist besser, als ängstliche Gedanken zu haben.“

Der Programmablauf für Kinder & Schüler/innen am 18. März in ORF 1:

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder wird von 6.00 bis 9.00 Uhr Früh verlängert.

7.55 Uhr: ABC Bär

8.10 Uhr: Tolle Tiere

8.25 Uhr: Schmatzo

8.40 Uhr: Knall Genial

8.55 Uhr: „OKIDOKI Tipp: Mach mit! Geschichten erzählen mit Thomas Brezina“

Werktägliche Programmleiste für Schüler/innen 10+ von 9.00 bis 12.00 Uhr

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.04 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere (1)

9.52 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.53 Uhr: Universum: Schönbrunner Tiergeschichten – Leben im Zoo 10.37 Uhr: ZIB ZACK

10.40 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.00 Uhr: Newton – Tierische Superkleber für die Medizin

11.19 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.20 Uhr: Jamies Superfood für jeden Tag: Knuspriges Hähnchenkebab, Blutorangen und Veggie-Burger

12.05 Uhr: ZIB ZACK

„Hallo OKIDOKI“ immer samstags und sonntags ab 8.00 Uhr in ORF 1

Wie gewohnt steht am Wochenende immer ab 8.00 Uhr „Hallo OKIDOKI“ auf dem Programm von ORF 1. Ab Samstag, dem 21. März, melden sich die Moderatorinnen und Moderatoren und Kater Kurt aufgrund der Corona-Lage jeweils alleine von zu Hause und haben Tipps, wie man sich vor dem Coronavirus am besten schützt und die Zeit daheim am besten verbringt. Außerdem gibt es wie immer viele Spiel-, Buch-, App- und Basteltipps sowie Gewinnspiele.

