AVISO 18.3.: Pressestatement nach Wiener Sozialpartnergipfel

Wien (OTS/RK) - Morgen Mittwoch, am 18. März 2020, findet im Wiener Rathaus ein Treffen der Sozialpartner statt. Im Anschluss an das Treffen findet um 13.00 Uhr ein Pressestatement des Bürgermeisters im Festsaal des Wiener Rathauses statt. Bürgermeister Michael Ludwig wird über aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen in Wien informieren.

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus ist bei allen Medienterminen maximal eine Journalistin bzw. ein Journalist je Medium vor Ort zugelassen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt zum Mediengespräch nur mit Presseausweis möglich. Die Stadt Wien bietet auf www.wien.gv.at einen Live-Stream des Medientermins an.

Außerdem können VertreterInnen der Medien Fragen vorab an dr @ ma53.wien.gv.at schicken. Eine Redakteurin bzw. ein Redakteur der Rathauskorrespondenz wird die Fragen stellvertretend vor Ort stellen.

Für TV- und Radio-Teams stellt der PID auch Rohmaterial der Pressekonferenzen zur Verfügung. Presse-Fotos sind unter www.wien.gv.at/presse/bilder/ abrufbar. (Schluss) red

