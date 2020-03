Radiogottesdienst mit Bischof Benno Elbs

Sonntag, 22. März, 10.00 bis 11.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) - Da alle Gottesdienste in Vorarlberg derzeit wegen des Coronavirus abgesagt sind, wird – so wie am vergangenen Sonntag – auch am kommenden Sonntag der Radiogottesdienst mit Bischof Benno Elbs aus der Kapelle im Bischofshaus in Feldkirch live auf ORF Radio Vorarlberg übertragen.

Gottesdienst im Zeichen der Freude

Der kommende vierte Fastensonntag heißt auch „Laetare“ – übersetzt:

Freue dich. Dieser Gedanke soll als Überschrift über dem Radiogottesdienst am Sonntag stehen. Gerade in Zeiten wie diesen sollte man sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen und Dankbarkeit gegenüber denjenigen zeigen, die selbst in solchen Zeiten vollen Einsatz zeigen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Bevölkerung in Vorarlberg soll speziell in dieser Zeit nicht auf die Kraft Gottes verzichten müssen. Dem ORF Vorarlberg ist es ein großes Anliegen, den Gottesdienst zu den Menschen zu bringen, damit sie ihren gewohnten Alltag bestmöglich leben können.“

Benno Elbs, Bischof der Diözese Feldkirch: „Freude über das Leben und Dankbarkeit für die Menschen, die einem zur Seite stehen, sind zwei Dinge, für die man auch in einer Krisenzeit achtsam sein soll. Das Medium Radio ist eine hervorragende Möglichkeit, in der geistlichen Seelsorge ganz nah bei der Bevölkerung zu sein. Ich danke dem ORF Vorarlberg für die unkomplizierte und professionelle Gelegenheit dazu.“

